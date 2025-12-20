Uno Santa Fe | Policiales | autovía 19

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Sucedió esta tarde de sábado. Policías, bomberos y médicos rescataron a cuatro personas, apenas lesionadas. Ejecutaron un operativo de seguridad en la zona para evitar otros choques.

Juan Trento

20 de diciembre 2025 · 17:43hs
Esta tarde de sábado, en el kilómetro 6,5 de la ruta nacional Autovía 19, a la altura del kilómetro 6,5 localidad de Colonia San José, se produjo un triple choque del que se investigan las causas, quedando una camioneta sobre un pozo en la banquina y muy cerca de una columna de alumbrado público, un auto montado en el cantero central y un camión que transportaba combustible de la empresa Shell.

El tránsito en primera instancia quedó completamente cortado. Llegaron oficiales en patrulleros de la Unidad Regional XI junto a sus pares de la Guardia Provincial -ex Policía de Seguridad Vial-, bomberos zapadores policiales y los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones PDI, y unidades sanitarias de emergencias del SIES 107.

accidente autovia

Operativo policial y sanitario

Los policías de distintas dependencias tuvieron que articular y coordinar el operativo en primera instancia para rescatar a cuatro personas dentro de los vehículos, solo con heridas leves, y todos lúcidos; y simultáneamente trabajaron en el montaje de un operativo de seguridad en la mano que va hacia el oeste hacia la provincia de Córdoba para el desvió de todos los vehículos que transitaban por costados alternativos y a muy baja velocidad, en el marco de la tormenta de lluvia y viento que arrecía en toda la región del litoral argentino.

Indudablemente y a juicio de los peritos de la PDI las adversas condiciones meteorológicas con pavimento mojado y con baja visibilidad por lluvia favorecieron las condiciones del triple choque, del que se ignora aún cuál fue la causa que lo produjo.

Causas del choque en investigación

Alrededor de las 16,30 fue cuando se terminaron de remover los vehículos involucrados, después que los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, terminaron de realizar los peritajes criminalísticos de rigor, y recién entonces y bajo la atenta mirada policial comenzó a regularizar el tránsito vehícular. jInormaron la novedad sobre la ocurrencia del triple choque, el trabajo policial desplegado por distintas dependencias de la Policía de Santa Fe y por el médico del SIES 107, a la Jefatura de la Unidad Regional XI departamento Las Colonias de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio desde el comienzo del operativo hasta su finalización, con el reporte de los peritajes criminalísticos que fueron desplegados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.

autovía 19 choque Colonia San José
