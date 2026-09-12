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Trump tildó de "desastre potencial" un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas y dijo que podría intervenir

El presidente de Estados Unidos dijo que está dispuesto a mediar si Argentina y el Reino Unido se lo pidieran y aseguró que probablemente podría “solucionarlo”. También cuestionó a Londres por su posición frente a Irán y por la explotación de petróleo en el Mar del Norte.

12 de septiembre 2026 · 11:29hs
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Trump tildó de desastre potencial un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas y dijo que podría intervenir

Donald Trump se refirió este sábado a la cuestión Malvinas y advirtió que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las islas sería un “desastre potencial”. El presidente de Estados Unidos aseguró además que, si ambos países le pidieran intervenir, podría intentar mediar para evitar una escalada.

Trump habló ante la prensa en Dublín, después de reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin, y señaló que las Malvinas le parecen “muy interesantes”. En ese contexto, describió a Argentina y al Reino Unido como “dos países” que están “enfadados” entre sí.

El mandatario estadounidense también recordó que los británicos “entraron y se apoderaron” de las islas, aunque puso en duda que actualmente Londres estuviera dispuesto a afrontar un nuevo conflicto por el territorio.

“Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, afirmó Trump, según consignó la agencia EFE.

El presidente estadounidense hizo además referencia a las dificultades internas que atraviesa el Reino Unido y mencionó, entre otros temas, la inmigración y la energía. “No sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos”, planteó, en alusión a un eventual despliegue militar británico hacia las islas.

Los dichos del mandatario estadounidense se produjeron pocos días después de que el gobierno de Javier Milei volviera a poner el reclamo de soberanía sobre Malvinas en el centro de su agenda.

El Ejecutivo reglamentó mediante el Decreto 868/2026 las sanciones previstas por la Ley 26.659 para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país. También impulsó medidas vinculadas con el refuerzo del presupuesto de Defensa y el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

Además, el Gobierno anunció un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla ampliar las sanciones a empresas y proveedores vinculados con operaciones hidrocarburíferas en el área de Malvinas y crear un Consejo de Seguridad Nacional.

Esta semana, el Ejecutivo sumó otra herramienta mediante el Decreto 983/2026, que creó en la Cancillería el Sistema de Articulación de la Política Exterior. El área tendrá como función coordinar las acciones de los distintos organismos estatales que puedan incidir en la política exterior y en el reclamo argentino por las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Cada organismo deberá designar un enlace institucional para canalizar información hacia la Cancillería, que también podrá emitir advertencias y recomendaciones cuando considere que una determinada gestión puede afectar los lineamientos oficiales o negociaciones diplomáticas en curso.

Trump también cuestionó al Reino Unido por Irán y el petróleo

Durante la misma conferencia, Trump volvió a cuestionar al Reino Unido por su posición frente a la guerra con Irán. Según relató, había solicitado a la OTAN y al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, el envío de buques, pero recibió como respuesta que no había embarcaciones disponibles.

El presidente estadounidense sostuvo que Londres depende en gran medida del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz y consideró llamativa la falta de apoyo militar británico.

Consultado sobre si esa decisión lo había afectado, Trump respondió que lo tomó como “un proceso de aprendizaje”.

También volvió a reclamar al Reino Unido una mayor explotación de los recursos del Mar del Norte, al sostener que el aumento de la producción permitiría reducir fuertemente los precios del petróleo.

“Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán”, afirmó Trump durante su visita a Dublín.

Donald Trump conflicto Reino Unido Malvinas
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