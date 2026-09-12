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Delfino mueve piezas en un Colón diezmado para el duelo clave ante Godoy Cruz

El DT de Colón, Iván Delfino, debe meter mano entre los 11 para visitar a Godoy Cruz por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 11:29hs
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Delfino mueve piezas en un Colón diezmado para el duelo clave ante Godoy Cruz

Prensa Colón

Colón afrontará este domingo una parada exigente en Mendoza donde, desde las 18, visitará a Godoy Cruz por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. En un momento en el que necesita volver a sumar de a tres, Iván Delfino deberá reconstruir buena parte de su formación por las lesiones que golpearon al plantel.

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El Sabalero emprendió viaje este viernes por la noche en colectivo rumbo a Mendoza, pero lo hizo con tres ausencias importantes. Facundo Castet, Pier Barrios e Ignacio Lago quedaron al margen y obligan al entrenador a mover piezas en distintos sectores del campo. En la última línea, la necesidad llevó a Delfino a modificar la estructura. Nicolás Thaller se meterá en la zona junto a Federico Rasmussen, mientras que Sebastián Olmedo será el lateral izquierdo.

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El mediocampo también tendrá modificaciones. Agustín Toledo tiene grandes chances de regresar para reemplazar a Ignacio Lago. Otra alternativa es Darío Sarmiento. A su lado estarán Federico Lértora e Ignacio Antonio, mientras que todavía resta definir quién ocupará el otro lugar disponible en esa zona: Julián Marcioni o Darío Sarmiento.

Delfino cambia obligadamente en Col&oacute;n.

Delfino cambia obligadamente en Colón.

Arriba también aparece una de las incógnitas. Leandro Garate estaría un paso por delante de Alan Bonansea para quedarse con el puesto de centrodelantero. La única certeza la tiene el Viejo Delfino, que sabe que es clave ganar para no ceder terreno en la pelea de arriba.

La probable formación de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Federico Lértora; Julián Marcioni o Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Ignacio Antonio y Franco García; Leandro Garate o Alan Bonansea.

Colón Godoy Cruz Iván Delfino
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