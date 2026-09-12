Uno Santa Fe | Ovación | US Open

Shelton le ganó a Tiafoe y jugará la final del US Open ante Zverev

Ben Shelton le ganó al estadounidenses a Frances Tiafoe para meterse en la final del US Open, donde se enfrentará con el alemán Alexander Zverev

12 de septiembre 2026 · 10:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Shelton le ganó a Tiafoe y jugará la final del US Open ante Zverev

Ben Shelton (8°) le ganó el duelo de estadounidenses a Frances Tiafoe (11°) para meterse en la gran final del US Open, donde se enfrentará con el alemán Alexander Zverev (1°). Shelton, que disputará su primera final en un Grand Slam, se impuso por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 luego de 3 horas y 17 minutos de juego.

Hay final del US Open

El encuentro comenzó mejor para Tiafoe, que en el primer set no le dio oportunidades a su oponente y aprovechó una de las dos chances que se le presentaron para quebrar y así tomar ventaja con un sólido 6-4.

Sin embargo, Shelton tuvo una rápida reacción y golpeó de entrada en la segunda manga para rápidamente ponerse 2-0. Pese a una recuperación de su oponente, el estadounidense consiguió un nuevo quiebre e igualó el encuentro.

En el tercer set, Shelton amplió su dominio, ya que consiguió dos rupturas de servicio y no le dio ninguna oportunidad a su oponente, para conseguir otro sólido 6-3.

Finalmente, Shelton pudo sacar adelante un complicado cuarto set en el que salvó tres chances de quiebre, para conseguir la ruptura en el duodécimo game que le dio el triunfo.

De esta manera, Shelton se metió en la gran final del US Open, instancia en la que tendrá como oponente al alemán Zverev, quien este viernes por la tarde derrotó al ruso Karen Khachanov por 6-4, 7-6(7) y 7-6(6).

El estadounidense, además, cuenta con la gran presión de tener que cortar con la sequía de 23 años sin tenistas de su país campeones de Grand Slam. La última vez que ocurrió esto fue cuando Andy Roddick conquistó el US Open 2003.

US Open Ben Shelton Alexander Zverev
Noticias relacionadas
gerometta: es un partido especial ante colon por la historia que tengo en union

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

 La nadadora de Unión, Janna Ubait, destacó la importancia del Centro Acuático de Rosario.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Las competencias están programadas del 15 al 19 de septiembre para el torneo femenino; y del 21 al 25 de septiembre para el certamen masculino, en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel.

Paraná se prepara para los Juegos Suramericanos con nueva iluminación en el Nafaldo Cargnel

Las aguas abiertas serán de las primeras disciplinas a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe.

Santa Fe comienza a disfrutar de los XIII° Juegos Suramericanos

Lo último

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Último Momento
Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Gerometta: Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Ovación
Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Santa Fe comienza a disfrutar de los XIII° Juegos Suramericanos

Santa Fe comienza a disfrutar de los XIII° Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Gerometta: Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe