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Colón: el lateral izquierdo, un dolor de cabeza para Delfino en la recta decisiva

Las lesiones complicaron a Colón y obligan a Delfino a rearmar el equipo. La preocupación está en el lateral izquierdo, donde se redujeron las alternativas.

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 11:20hs
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Colón: el lateral izquierdo, un dolor de cabeza para Delfino en la recta decisiva

Prensa Colón

Colón atravesó una semana complicada en cuanto al armado del equipo. Iván Delfino sufrió varias bajas por lesiones y cuatro jugadores no estarán disponibles respecto del último partido. La principal preocupación aparece en el lateral izquierdo, donde el entrenador deberá improvisar una alternativa para afrontar una etapa decisiva del torneo, con el objetivo de ingresar entre los ocho mejores.

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Colón y preocupación por el lateral izquierdo

El problema principal para Delfino se encuentra sobre el sector izquierdo de la defensa. Facundo Castet no estará disponible debido a una lesión y, a esta baja, se suma Gabriel Risso Patrón, uno de los refuerzos incorporados durante el último mercado de pases, quien tampoco podrá ser tenido en cuenta por una lesión.

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La situación reduce considerablemente las alternativas para el entrenador. Colón dejó partir a Allende rumbo a Paraguay y no supo utilizar el cupo disponible para incorporar otro futbolista, una decisión que ahora comienza a sentirse con mayor fuerza debido a las diferentes bajas que sufrió el plantel.

El contexto tampoco ayuda. La temporada entra en una etapa cada vez más exigente, donde el desgaste físico comienza a hacerse sentir y las molestias aparecen con mayor frecuencia. Justamente, es en este tramo donde Colón necesita encontrar su mejor versión para meterse en el reducido y quedar entre los ocho mejores de la zona.

El objetivo está claro: pelear por el ascenso. Por eso, cada ausencia adquiere mayor importancia y obliga a Delfino a encontrar soluciones con los jugadores disponibles. El entrenador deberá hacer malabares para cubrir una posición que quedó especialmente diezmada.

Una de las posibilidades es ubicar a Sebastián Olmedo como lateral izquierdo para reemplazar a Castet. El futbolista se desempeña habitualmente como marcador central, por lo que representaría una modificación en su posición natural. Otra alternativa podría ser Conrado Ibarra, aunque actualmente el jugador ofrece un mejor rendimiento cuando actúa como volante.

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Sebastián Olmedo el principal apuntado en Colón para reemplazar a Castet.

Delfino tendrá entonces que decidir cuál es la variante que mejor se adapta a las necesidades del equipo. Con varias bajas y pocas opciones naturales para ocupar el sector, Colón deberá resolver rápidamente el problema del lateral izquierdo para no ceder terreno en la pelea por el único objetivo que importa: conseguir el ascenso.

Colón lateral izquierdo Delfino
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