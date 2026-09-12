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Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

El lateral de Godoy Cruz, Francisco Gerometta, palpitó el choque ante Colón, en el estadio Feliciano Gambarte

12 de septiembre 2026 · 12:03hs
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Gerometta: Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión

UNO Mendoza

Godoy Cruz jugará este domingo desde las 18 ante Colón, en el Feliciano Gambarte, en un cruce entre candidatos, por el torneo de la Primera Nacional. El defensor Francisco Gerometta habló de este importante partido. El cotejo es especial para el defensor que llegó al Tomba proveniente de Unión.

El lateral derecho se ganó un lugar entre los titulares y hoy disfruta de este gran momento. Francisco Gerometta dio su punto de vista sobre el encuentro ante Colón y habló de la importancia que tiene. "Es un partido lindo, es especial por la historia que tengo en Unión. Es un rival directo, un equipo importante de la categoría, es un duelo fundamental el que vamos a jugar; son dos instituciones que tienen estructura de primera división, para nosotros será fundamental sumar los tres puntos", dijo.

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El partido especial de Gerometta contra Colón

"En Colón tengo gente conocida, es un equipo que le ha costado la adaptación en la categoría, está peleando el campeonato, tiene un buen técnico y un buen plantel", agregó.

Francisco Geromettta manifestó: "Estoy muy contento en Godoy Cruz, desde que llegué me recibieron muy bien, me encontré con un gran grupo y un club muy ordenado. Es mi primera experiencia en esta categoría, me llevó una adaptación a lo que es primera división. Me encontré con un lugar muy lindo, un estadio muy lindo que da mucha energía".

Con respecto a los objetivos, manifestó: "Nosotros vamos partido a partido, quedan ocho finales. Nuestra primera meta es Colón, el próximo rival. Tenemos que apuntar a sacar la mayoría de puntos posibles, tratar de hacer lo mejor cada partido. el equipo ha madurado muy bien, estamos haciendo un buen torneo y estamos viviendo un gran momento"

"Somos un firme candidato por lo que representa Godoy Cruz, por la obligación que tenemos de lograr el objetivo de volver a Primera", cerró el defensor.

UNO Mendoza

Colón Godoy Cruz Francisco Gerometta
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