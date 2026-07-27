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Barranquitas Sur: licitaron una obra para prevenir inundaciones y reubicar a familias en 55 lotes seguros

La Municipalidad abrió los sobres para ejecutar una intervención clave de saneamiento y prevención hídrica en el oeste de la ciudad.

27 de julio 2026 · 19:54hs
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Prevención hídrica: Se licitó una obra de saneamiento en Barranquitas Sur para optimizar el reservorio y crear 55 lotes seguros.

Prevención hídrica: Se licitó una obra de saneamiento en Barranquitas Sur para optimizar el reservorio y crear 55 lotes seguros.

La Municipalidad de Santa Fe realizó este jueves la apertura de sobres de la licitación pública para ejecutar una obra de saneamiento urbano e infraestructura hídrica en el reservorio de Barranquitas Sur, una intervención estratégica que demandará una inversión oficial superior a los 291 millones de pesos y que forma parte del plan conjunto con el Gobierno provincial para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante posibles emergencias hídricas.

El proyecto contempla la recuperación integral de un predio de aproximadamente dos hectáreas ubicado en el sector oeste de la capital provincial, donde además de optimizar el funcionamiento del reservorio se crearán 55 lotes con cota segura destinados a la reubicación de familias que actualmente habitan zonas vulnerables a inundaciones.

Cinco empresas presentaron ofertas económicas para ejecutar los trabajos, cuyo plazo previsto es de 90 días corridos.

Prevención hídrica y reordenamiento urbano

Tras el acto licitatorio, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, destacó que la obra responde a una planificación preventiva frente a futuros escenarios climáticos.

"En el marco del convenio que mantenemos con la Provincia para preparar la ciudad ante un posible escenario hídrico, celebramos esta licitación. Lo importante de esta obra es que profundizamos el reservorio y, al mismo tiempo, generamos 55 lotes para reubicar a familias que hoy viven en el ingreso a la ciudad, en el barrio Barranquitas Sur", explicó.

El funcionario precisó que el área de intervención comprende el acceso a la autopista, la continuidad de la futura Costanera del Salado y el tramo final de calle Libertad, consolidando el límite urbano entre Barranquitas Sur y Villa del Parque.

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Rudi remarcó además que el proceso de relocalización se desarrolla de manera coordinada entre la Municipalidad, el Gobierno provincial y el Movimiento Los Sin Techo.

"Tenemos relevadas las familias que viven en el reservorio y con cada una se alcanza un acuerdo para que puedan acceder a un terreno seguro, con cota adecuada, servicios e infraestructura, dejando atrás la vulnerabilidad hídrica que hoy padecen", sostuvo.

Qué obras se realizarán

La intervención contempla la extracción de suelo desde reservorios cercanos para rellenar, elevar y compactar el terreno donde se emplazarán las nuevas parcelas.

También incluye la construcción de un canal de guarda para proteger el reservorio, la limpieza y rectificación de canales a cielo abierto y la continuidad de la calle de cierre de trama prevista dentro del proyecto de la Costanera del Salado.

Además, se ejecutarán tareas de desmalezado, nivelación, compactación y preparación de las tres manzanas que conformarán la futura urbanización.

Según indicó Rudi, las obras están proyectadas para desarrollarse en aproximadamente tres meses, aunque advirtió que las condiciones climáticas podrían influir en los tiempos de ejecución.

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Cinco empresas presentaron ofertas

El presupuesto oficial asciende a $291.015.480 y durante la apertura de sobres se presentaron las siguientes propuestas económicas:

  • BLS Construcciones: $224.832.203
  • Máximo Montaño Construcciones: $266.414.981,50
  • Alamco S.A.: $268.898.267,50
  • Automat: $269.316.574
  • Pirámide Constructora S.A.: $298.420.741,56

El secretario valoró especialmente el nivel de competencia registrado durante la licitación.

"Estamos muy conformes porque cuatro de las cinco ofertas quedaron por debajo del presupuesto oficial. Eso demuestra que las empresas siguen apostando a la ciudad y a la provincia, generando empleo a través de firmas locales", afirmó.

Preparar la ciudad frente a futuros eventos climáticos

La obra se integra al programa de inversiones que la Municipalidad desarrolla junto con el Gobierno provincial para reforzar el sistema de drenaje urbano y minimizar el impacto de fenómenos meteorológicos extremos, como los asociados al evento El Niño.

En ese marco, Rudi destacó que la actual gestión ya destinó más de 3.000 millones de pesos a tareas de limpieza de canales, mantenimiento de reservorios y obras de infraestructura hídrica.

"Seguimos impulsando inversiones muy importantes para mantener los reservorios en condiciones y preparados para conducir el agua cuando las circunstancias lo requieran. Esta obra es una muestra más del trabajo conjunto que venimos realizando con la Provincia para proteger a los vecinos y fortalecer la infraestructura de la ciudad", concluyó.

Barranquitas obra familias
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