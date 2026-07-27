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Última semana para adherir al plan de pago de impuestos de Santa Fe: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

El régimen permite regularizar deudas de Patente, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos en hasta 36 cuotas con una tasa de interés del 0%. El plazo para sumarse vence el próximo 31 de julio y ya se registraron más de 22 mil adhesiones.

27 de julio 2026 · 19:54hs
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Última semana para adherir al plan de pago de impuestos de Santa Fe: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

Última semana para adherir al plan de pago de impuestos de Santa Fe: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

Los contribuyentes santafesinos tienen tiempo hasta el jueves 31 de julio para adherir al Plan Especial de Pago impulsado por el Gobierno provincial, que permite regularizar deudas tributarias en hasta 36 cuotas con una tasa de interés del 0%.

El beneficio alcanza a deudas de Patente Automotor, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos, y está dirigido tanto a familias como a pequeños, medianos y grandes contribuyentes, con distintas modalidades según cada caso.

Según informó la Provincia, hasta la semana pasada 22.481 contribuyentes ya se habían adherido al programa, con una amplia participación de familias y pequeñas y medianas empresas.

El subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, señaló que el objetivo del plan es aliviar la carga tributaria de familias y empresas en un contexto de desaceleración de la actividad económica y de dificultades para acceder al financiamiento.

¿Quiénes pueden acceder?

El plan contempla distintas categorías según el perfil del contribuyente.

El Plan A, destinado a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados y a pequeños y medianos contribuyentes, concentra la mayor cantidad de adhesiones. También existen el Plan B, para quienes superan ese límite de bienes; el Plan C, orientado a grandes contribuyentes, y el Plan D, destinado a empresas con deudas en discusión administrativa o judicial.

Además, se mantiene un régimen específico para prestadores de servicios asistenciales para personas con discapacidad, que también pueden financiar sus deudas en hasta 36 cuotas con interés del 0%.

Cómo adherirse

El trámite se realiza de manera online a través del portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe.

Los pasos son:

  • Generar la liquidación de la deuda correspondiente al impuesto que se desea regularizar.
  • Seleccionar la opción "Plan Especial de Pago 2026", donde se puede elegir la cantidad de cuotas y consultar el cronograma de pagos.
  • Completar una declaración jurada con los datos personales, un correo electrónico, un teléfono de contacto y una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Una vez finalizado el trámite, el sistema genera la solicitud del convenio y el comprobante para abonar la primera cuota. El pago puede realizarse mediante medios electrónicos o en entidades habilitadas, mientras que las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada.

Por el momento, el plazo para adherir vence el 31 de julio, aunque el Gobierno provincial informó que analiza la posibilidad de extender la vigencia del régimen.

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