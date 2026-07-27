El paso de Lionel Scaloni revolucionó Pujato: miles de fanáticos llegaron al pueblo para verlo y conocer sus raíces

El entrenador de la Selección Argentina pasó varios días junto a su familia en su localidad natal y desató una verdadera peregrinación de visitantes de distintos puntos del país. El presidente comunal, Daniel Quacquarini, destacó la humildad del DT, el impacto turístico y los valores que transmite.

Scaloni en Pujato: la visita del DT de la Selección Argentina revolucionó su pueblo natal, atrayendo miles de fanáticos.

La presencia de Lionel Scaloni en Pujato volvió a alterar la calma habitual del pequeño pueblo santafesino. Durante varios días, el entrenador campeón del mundo eligió descansar junto a su familia en su localidad natal y provocó una verdadera movilización de fanáticos que llegaron desde distintos puntos del país con un solo objetivo: conseguir una foto, un saludo o simplemente recorrer los lugares que marcaron la infancia del director técnico de la Selección Argentina.

El presidente comunal, Daniel Quacquarini, aseguró que la convocatoria superó todas las expectativas y remarcó que el momento de mayor afluencia se vivió el último sábado. "Desde el primer día al último fue una cantidad de gente terrible, pero el sábado realmente desbordó, fue terrible" , afirmó en la Mañana UNO .

Según explicó, confluyeron varios factores: el buen clima, el fin de semana y el receso invernal que todavía se desarrollaba en la provincia de Buenos Aires. "Vino gente de todos lados, de Chaco, de Salta; fue algo inimaginable", sostuvo.

Un pueblo que abrió sus puertas a los visitantes

Con apenas 4.000 habitantes y ubicado a 45 kilómetros de Rosario, Pujato se transformó durante esos días en un destino turístico improvisado.

Los visitantes recorrieron la plaza, los murales dedicados al entrenador, pasaron frente a su casa, visitaron el club donde comenzó a jugar al fútbol e incluso hicieron escala en la pastelería de su hermana. "Somos una familia grande. El noventa y pico por ciento de la gente nos conocemos", describió Quacquarini al explicar el espíritu del pueblo.

El mandatario comunal contó incluso una curiosa anécdota que refleja el fenómeno que generó la presencia del DT. "Anoche eran las once de la noche, me encontré con un motorhome y le pregunté si buscaba dónde parar. Me respondió: 'Busco la iglesia y la segunda, iglesia Scaloni'", relató entre risas.

Para acompañar la masiva llegada de visitantes, la comuna instaló baños químicos, organizó un operativo de tránsito y colocó vallados para ordenar la circulación sin impedir el contacto entre Scaloni y la gente. "No era para privar a la gente de acercarse, sino para darle un poco de oxigenación para que él pudiera salir y saludar", explicó.

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La humildad que conquistó a todos

Quacquarini destacó especialmente la actitud que mantuvo Scaloni durante toda su estadía.

Recordó que ya desde su llegada, junto al plantel de la Selección, quedó en evidencia la cercanía con la gente cuando decidieron recorrer el pueblo en un vehículo descapotable pese a la lluvia. "Fue una decisión de devolver el cariño de la gente que estaba esperándolos", señaló.

También reveló que, aun cuando el operativo municipal ya había informado a los vecinos que el entrenador no volvería a salir de su casa, fue el propio Scaloni quien cambió los planes. "Él salió y dijo: 'No, que se queden, que en un ratito salgo y hacemos una foto'. Fijate la predisposición, la humildad y la buena onda que le puso siempre para estar con la gente", contó.

Durante esos días, el técnico también aprovechó para desarrollar actividades cotidianas: salió a andar en bicicleta, caminó por el pueblo y visitó al dentista y al peluquero, compartiendo la rutina de cualquier vecino.

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Un reconocimiento que comenzó mucho antes del Mundial

El presidente comunal recordó que el vínculo institucional con Scaloni viene desde hace años. En 2017, antes de convertirse en campeón de América y del mundo como entrenador, fue declarado Ciudadano Ilustre de Pujato en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

"En 2017 le hicimos un homenaje sin pensar todo lo que iba a venir después. Hoy ya tiene carteles en los ingresos del pueblo, murales y el reconocimiento de toda la comunidad", recordó.

Durante esta visita, Quacquarini volvió a entregarle una placa recordatoria junto al vicepresidente comunal y aseguró que continúan evaluando nuevos homenajes, aunque admitió que el propio Scaloni suele mostrarse incómodo con ese tipo de reconocimientos debido a su bajo perfil.

Los valores de la "Scaloneta"

Para Quacquarini, el fenómeno que despierta el entrenador va mucho más allá de los resultados deportivos. "Los valores que han transmitido estos chicos, toda la Scaloneta, tienen que ver con el esfuerzo, la perseverancia, el respeto y la unidad", expresó.

El presidente comunal recordó las historias contadas por los padres del entrenador sobre los sacrificios realizados desde muy joven para cumplir su sueño de jugar al fútbol profesional.

También evocó una conversación que mantuvo con Scaloni tras la conquista de la Copa América, cuando le preguntó cómo conducía un plantel con tantas figuras. "Me lo resumió con una frase que repito permanentemente: 'No hay mesas redondas, es un tablón'", contó.

Para Quacquarini, esa forma de liderazgo explica buena parte del éxito del seleccionado argentino y refleja valores propios de las localidades del interior, donde —según afirmó— el contacto cotidiano con los vecinos sigue siendo parte esencial de la vida comunitaria.