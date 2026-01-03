Uno Santa Fe | El Mundo | Venezuela

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, según Donald Trump ambos capturados y sacados por aire del país.

3 de enero 2026 · 10:28hs
Ataque a Venezuela. Nicolás Maduro junto al ministro del Interior Disodado Cabello.

Ataque a Venezuela. Nicolás Maduro junto al ministro del Interior Disodado Cabello.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y Flores.

LEER MÁS: Javier Milei celebró la captura del dictador Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

"Ataque criminal y terrorista"

Por su parte, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país sudamericano.

Embed

Además, el Gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país sudamericano, entre ellas Caracas.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

Venezuela Nicolás Maduro ONU Estados Unidos
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Javier Milei celebró la captura del dictador Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro y su mujer ya fueron capturados

Donald Trump confirmó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo sigue secuestrado en Venezuela

Venezuela libera presos, pero el gendarme argentino continúa en El Rodeo I

Ataque de Estados Unidos a Venezuela. Una columna de humo se eleva durante múltiples explosiones en la madrugada del 3 de enero en Caracas.

Cómo fue el ataque de Estados Unidos en Venezuela: las imágenes de las explosiones y la ofensiva militar

Lo último

Los mataron como a perros: el desgarrador reclamo de la familia de los primos acribillados en el río

"Los mataron como a perros": el desgarrador reclamo de la familia de los primos acribillados en el río

Captura de Nicolás Maduro: anunciaron que será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Captura de Nicolás Maduro: anunciaron que será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?

Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?

Último Momento
Los mataron como a perros: el desgarrador reclamo de la familia de los primos acribillados en el río

"Los mataron como a perros": el desgarrador reclamo de la familia de los primos acribillados en el río

Captura de Nicolás Maduro: anunciaron que será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Captura de Nicolás Maduro: anunciaron que será juzgado en Nueva York por narcotráfico y terrorismo

Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?

Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?

Venezuela exige a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Repercusiones en América Latina de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Repercusiones en América Latina de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Ovación
Unión puso primera: arrancó la pretemporada con un plantel en transición

Unión puso primera: arrancó la pretemporada con un plantel en transición

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe