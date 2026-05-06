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Scaglia pidió la renuncia de Adorni: "No puede seguir en su cargo y debe hacerlo para cuidar al presidente"

La diputada nacional reclamó la renuncia de Manuel Adorni, al considerar que su continuidad afecta al gobierno. Además, dejó abierta la puerta a un acuerdo con La Libertad Avanza y respaldó una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027.

6 de mayo 2026 · 11:28hs
Gisela Scaglia

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Gisela Scaglia

La diputada nacional de Provincias Unidas Gisela Scaglia dijo que Manuel Adorni debe renunciar para “cuidar al presidente” Javier Milei, dejó abierta la posibilidad de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en Santa Fe y afirmó que le gustaría que Mauricio Macri sea candidato a presidente en 2027. La exvicegobernadora habló con el programa De boca en boca, de Radio 2.

Al ser consultada sobre el escenario en la Casa Rosada y el rol de Adorni, Scaglia fue tajante y consideró que el funcionario le está exigiendo “demasiado” a Milei. “Tiene que renunciar Adorni. No puede seguir en su cargo y lo tiene que hacer para cuidar al presidente”, sostuvo.

En ese sentido, argumentó que las prioridades institucionales se invirtieron, ya que la figura del jefe de Gabinete debería proteger al primer mandatario y no al revés. Según su visión, el presidente está perdiendo apoyo político por sostener a su estrecho colaborador en medio de las polémicas. “Siento que hoy Adorni es más casta que lo que él siempre cuestionó”, sentenció, al mismo tiempo que advirtió que esta situación mantiene paralizada la agenda parlamentaria en el Congreso.

A pesar de esta crítica al oficialismo nacional, frente a la consulta sobre una eventual incorporación de La Libertad Avanza —que impulsan dirigentes como Cristian Cunha y Felipe Michlig—, la dirigente no descartó esa opción. “Para mí siempre hay posibilidades de diálogo con todos los espacios con un límite muy claro que se llama kirchnerismo”, definió.

En cuanto a la contienda electoral nacional del año que viene, dijo que le gustaría que Macri sea candidato a presidente. “Yo creo que es una alternativa. Una alternativa que a mí me gusta más (que Javier Milei)”, confesó.

Además, valoró el respeto de Macri por la propiedad privada, el orden fiscal y su mirada federal, recordando que durante su presidencia visitó Santa Fe en reiteradas oportunidades con una agenda positiva para la región.

• LEER MÁS: Cascada, jacuzzi y pileta: un contratista declaró que Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo en refacciones

Scaglia renuncia Adorni Milei
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