También anunció que enviará un proyecto de ley para el "establecimiento del juicio por jurados para la sanción de delitos graves en el ámbito federal", cumpliendo de esa forma con "una cláusula de 1853 que nunca se hizo operativa".

Asimismo, el jefe de Estado informó que remitirá proyectos para establecer el "funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema", además de proponer la creación de un Tribunal de Garantías en materia de arbitrariedad que permita circunscribir la "exacta competencia del máximo tribunal".

En materia judicial, también anticipó que promoverá un proyecto que "reformula" el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para "despolitizar ese ámbito".

Asimismo, el Presidente dijo hoy que consultará con los gobernadores para promover la creación de un tribunal federal de garantías con competencia "en cuestiones de arbitrariedad" y que, de esa manera, "la Corte Suprema podría circunscribir su competencia a lo que la Constitución expresamente le ha dado".

Además, anunció el envío de un proyecto de ley para "desdolarizar" las tarifas de los servicios públicos y "adecuarlas a una economía con ingresos en pesos", y pidió al Congreso "apurar" el tratamiento del proyecto de reducción del impuesto a las ganancias para el salario medio.

En otro tramo de su discurso, de una hora y 50 minutos, el mandatario pidió a la oposición realizar un "análisis introspectivo", tras reconocer que su Gobierno no es "infalible". No obstante, advirtió a quienes lo "bombardean sistemáticamente" que "no van a lograr sus objetivos" y pidió una "reflexión colectiva" a las "fuerzas políticas y a la sociedad" en "circunstancias tan excepcionales" por la pandemia.

"Terminemos con la pirotecnia verbal que sólo nos aturde", dijo el jefe de Estado, tras asegurar que no llegó a la Presidencia "dejarse aturdir por sectores concentrados".

Por otra parte, mencionó que "se logró la renegociación de la tóxica deuda privada" y que no quiere "apurarse" para cerrar un acuerdo con el FMI, ya que quienes se apuran son "los pícaros de siempre" y pidió que los responsables del endeudamiento "reconozcan sus errores".

Fernández comunicó también que promoverá un proyecto de utilización del cultivo de cannabis con fines de industrialización para uso medicinal e industrial y que el Estado impulsará una "mejora para fortalecer las compras nacionales de medicamentos".

Además, ratificó el compromiso de Argentina con el Acuerdo de París y anunció que enviará al Congreso seis proyectos "estratégicos" que conforman una "convocatoria a la unidad nacional" para conformar los "pilares de un gran proyecto de desarrollo".

También anticipó que impulsará una "ampliación de la distribución de netbooks, un ambicioso programa de formación docente que permitirá mejorar las competencias digitales" y realizará "una convocatoria para debatir una nueva ley de Educación Superior".

Sobre la pandemia

Alberto Fernández pidió “un aplauso de pie y sostenido” para los argentinos que ayudaron en la pandemia y destacó la labor de empresarios, movimientos populares, iglesias, organizaciones sociales, científicos, fuerzas armadas y de seguridad, diplomáticos, universidades, equipos docentes y directivos en el marco de la pandemia por el coronavirus.

"Puede resultar difícil valorar aquello que no sucedió, las consecuencias más graves que evitamos no se ven. Para todos estos argentinos que han desplegado su corazón al servicio de los demás, por favor pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso", pidió el mandatario al dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

En el primer tramo de su discurso, admitió que "la lucha contra el coronavirus ha sido más extensa de lo que se pensó, y nunca bajamos los brazos. Este no es el logro de un gobierno, sino de una Nación puesta de pie", y enfatizó: "Hemos tenido un logro inmenso en 2020, que no se saturara el sistema de salud".

"Arrastrábamos un sistema de salud quebrado que dejaba vencer vacunas. Debíamos enfrentar un incendio sabiendo que otros terminaron con el agua", señaló Fernández, en una crítica clara al gobierno de su antecesor, Mauricio Macri.

"He sufrido con cada fallecimiento. Quienes perdieron la vida en la pandemia nunca fueron números o estadísticas. Siempre fueron seres humanos", confesó el Jefe de Estado, quien destacó no solo la lucha sanitaria que emprendió su administración contra el Covid-19 sino también las consecuencias económicas de la pandemia.

"Pusimos en marcha en plan Argentina contra el Hambre, además concretamos la entrega de medicamentos gratuitos a los jubilados del Pami", destacó Fernández , y en la misma línea crítica contra el gobierno de Juntos por el Cambio disparó: "En esta crisis inmensa, la pobreza creció menos que en el período de 2015 a 2019".

Fernández llegó al congreso dos minutos después de las 12, con traje azul y corbata al tono, y cubriéndose el rostro, tal como se aconseja por la pandemia de coronavirus, con el barbijo rosa pálido del Conicet. Lo recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

También destacó los esfuerzos que hizo su gobierno para conseguir la llegada de la vacuna rusa Sputnik V para inocular al personal de salud, y resaltó: "Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. Si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato".