Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

La medida de Anmat fue tomada luego de detectar cambios de aspecto en el producto y comunicó el retiro preventivo de dos lotes del anestésico inyectable

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informa a los profesionales de la salud y a las instituciones sanitarias que la firma LABORATORIO CELTYC S. A. inició el retiro voluntario del mercado de dos lotes específicos ( 160065 y 160075 ) de su producto LIDOCAÍNA CELTYC 2% CON EPINEFRINA.

Esta medida preventiva se enmarca en las acciones de control y vigilancia que realiza el organismo para garantizar la seguridad de los medicamentos de uso hospitalario.

Anmat dispuso el retiro del mercado de los dos lotes del anestésico inyectable

Por disposición de la Anmat, se ha iniciado el retiro del mercado de los lotes 160065 y 160075 del producto LIDOCAÍNA CELTYC 2% CON EPINEFRINA. La medida, de carácter voluntario por parte del laboratorio, alcanza a las unidades con vencimiento en febrero de 2027 destinadas al uso hospitalario exclusivo.

En un comunicado reciente, la Anmat dio a conocer que el LABORATORIO CELTYC S.A. procedió a retirar de forma voluntaria dos partidas de la solución inyectable LIDOCAÍNA CELTYC 2% CON EPINEFRINA. El retiro afecta exclusivamente a la presentación de estuches por 25 viales de 20 ml, identificados bajo el certificado N.º 59.396, debido a procesos internos de seguimiento de calidad de la firma.

Anmat informa que la firma LABORATORIO CELTYC S.A. ha iniciado de manera voluntaria el retiro del mercado de dos lotes del producto rotulado como:

LIDOCAÍNA CELTYC 2% CON EPINEFRINA / LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 20 mg/ml, EPINEFRINA BITARTRATO 9,1 mcg/ml, solución inyectable, estuche por 25 viales de 20 ml, uso hospitalario exclusivo, Certificado Nº 59396, lote 160065 con vencimiento 02/2027 y lote 160075 con vencimiento 02/2027.

Se trata de un medicamento utilizado como anestésico local y regional con vasoconstrictor.

La medida fue tomada luego de detectar que en los lotes indicados se observaron cambios de aspecto (ligera tonalidad rojiza).

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del caso e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados.