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Ansés confirmó que una prestación superará los $350.000: a quiénes está destinada

El organismo previsional Ansés aplica una suba del 2,9% en los montos de esta asistencia para fines de marzo. Los detalles y requisitos

23 de marzo 2026 · 09:09hs
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ratificó el esquema de pagos para la Prestación por Desempleo durante este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ratificó el esquema de pagos para la Prestación por Desempleo durante este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ratificó el esquema de pagos para la Prestación por Desempleo durante este mes. Siguiendo la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, el beneficio registra una actualización de 2,9%, impactando directamente en los ingresos de quienes se encuentran en la búsqueda activa de un nuevo empleo.

Los valores se ajustan en sintonía con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Dependiendo de los ingresos previos del trabajador, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Monto máximo: $352.400
  • Monto mínimo: $176.200

Es importante recordar que el cálculo se realiza sobre 75% del mejor sueldo promedio que el beneficiario haya percibido en los últimos seis meses de actividad formal.

En qué consiste la prestación de Ansés

Esta asistencia no es solo un apoyo económico mensual; también garantiza derechos básicos durante la transición laboral:

  • Cobertura de salud: acceso a obra social.
  • Seguridad social: continuidad de los aportes jubilatorios.
  • Asignaciones Familiares: pago de Suaf en caso de corresponder.

El beneficio está destinado a empleados en relación de dependencia despedidos sin causa, por finalización de contrato o quiebra de la empresa, incluyendo a trabajadores de la construcción y personal eventual.

Requisitos y documentación

Para tramitar la prestación, la antigüedad y aportes varían según el sector:

  • Permanentes: seis meses de aportes mínimos en los últimos tres años.
  • Construcción: ocho meses con aportes en los últimos dos años.
  • Eventuales: haber trabajado más de 90 días en el último año.
  • Documentación a presentar (original y copia):
  • DNI vigente.
  • Documento que acredite el cese laboral (telegrama de despido, carta documento o contrato vencido).

Calendario de pagos

Ansés informó que los depósitos se realizarán según la terminación del documento de identidad en el período comprendido entre el 20 y el 30 de marzo.

Ansés Prestación actualización desempleo
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