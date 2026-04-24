Con apoyo opositor, Diputados de Santa Fe avaló el acuerdo con Ansés por la Caja de Jubilaciones

Unidos consiguió los votos para aprobar el convenio con Nación, que prevé pagos mensuales desde mayo.

En una sesión caliente, marcada por cruces entre Unidos y el peronismo , el oficialismo logró este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Fe convertir en ley el acuerdo con la Ansés por la deuda con la Caja de Jubilaciones .

El bloque oficialista consiguió el respaldo de distintos espacios opositores para habilitar el tratamiento sobre tablas, una herramienta clave para acelerar la sanción. La alianza integrada por la UCR, el socialismo, el PRO y otros partidos necesitaba una aprobación rápida.

El convenio firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, establece que la gestión de Javier Milei transferirá a Santa Fe 120.000 millones de pesos, a partir de mayo, en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones.

Además, la Constitución provincial exige que este tipo de acuerdos entre Nación y provincia cuenten con aval legislativo, una disposición vigente desde 1962 y ratificada en la reforma de 2025.

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El debate por la Caja de Jubilaciones

El diputado José Corral (UCR-Unidos) ofició como miembro informante y remarcó que la defensa de la Caja de Jubilaciones es una “política de Estado”. Recordó antecedentes de gestiones conjuntas entre distintos gobernadores y calificó el entendimiento como una “muy buena negociación”.

“Es entre el 40% y el 50% del déficit corriente, un número muy relevante”, sostuvo.

Desde el sector del exgobernador Omar Perotti, hubo fuertes críticas. El exministro Marcos Corach cuestionó el tratamiento exprés:

“Se nos pide votar una mala decisión política, con un visto bueno rápido. Se gasta lo que dejó la gestión anterior, se toma deuda en dólares y se ajusta a trabajadores y jubilados”, afirmó.

Por su parte, el exministro de Economía Walter Agosto advirtió que se trata del peor momento en la relación fiscal entre Nación y provincias, y cuestionó la estrategia de reformar el sistema previsional antes de negociar.

El propio Perotti también criticó la suspensión de acciones judiciales ante la Corte Suprema, pese a antecedentes favorables para Santa Fe.

“Es jurisprudencia a favor, ¿por qué salir de esa instancia?”, planteó.

Además, defendió su gestión y recordó el acuerdo alcanzado con el exministro Martín Guzmán, en un contexto atravesado por la pandemia y la sequía histórica.

La respuesta del oficialismo

Desde Unidos, el diputado Joaquín Blanco (PS) respondió con dureza: “¿Alberto Fernández les suena? Parece fuera del léxico del peronismo santafesino”, lanzó.

También defendió el convenio al sostener que se negoció en un contexto de ajuste nacional y aseguró que “no es un retroceso”.

La iniciativa fue acompañada por bloques como el Frente Amplio por la Soberanía y Somos Vida, y resultó aprobada por 36 votos a favor, 8 en contra y 5 ausentes.

El acuerdo contempla el flujo de fondos para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, mientras continúa la discusión por el stock de deuda acumulada entre 2022 y 2025, que la provincia estima entre 1,5 y 2 billones de pesos.

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