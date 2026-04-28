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Inundación de Santa Fe en 2003: convocan a actividades por memoria y justicia a 23 años del "crimen hídrico"

Organizaciones sociales y familiares de víctimas invitan a la ciudadanía a participar de una serie de actividades en la ciudad de Santa Fe para recordar la inundación de 2003 y reclamar memoria, verdad y justicia.

28 de abril 2026 · 10:13hs
Imágenes de la inundación por el río Salado en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Imágenes de la inundación por el río Salado en la ciudad de Santa Fe

A 23 años de la inundación de Santa Fe de 2003, una de las mayores tragedias socioambientales de la historia local, la comunidad organizada vuelve a movilizarse bajo la consigna “23 años gritando la Verdad del Crimen Hídrico”, con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva y renovar el reclamo de justicia.

Desde las organizaciones convocantes remarcaron que “la inundación no fue un fenómeno natural, sino el resultado de la negligencia estatal”, y advirtieron que, a más de dos décadas, “la impunidad persiste”. En ese sentido, sostienen que el ejercicio de la memoria colectiva es clave para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

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Imágenes de la inundación por el río Saldo en la ciudad de Santa fe en 2003

Imágenes de la inundación por el río Saldo en la ciudad de Santa fe en 2003

Agenda de actividades en Santa Fe

Las actividades comenzarán este martes con una conferencia de prensa a las 10.30 en la Plaza 25 de Mayo, donde participarán referentes de la causa Inundación como Milagros Demiryi y Jorge Castro, junto a integrantes de la Carpa Negra, entre ellos José Gonzáles y María Claudia Albornoz.

Por la tarde-noche, desde las 19, se instalará nuevamente la Carpa Negra en el mismo lugar y se llevará adelante una vigilia frente a Casa de Gobierno y Tribunales, en un espacio simbólico de denuncia y memoria.

En tanto, el miércoles a las 17.30 se realizará la concentración en Plaza del Soldado, desde donde partirá una marcha hacia Plaza 25 de Mayo. Allí tendrá lugar el acto central por los 23 años del denominado “crimen hídrico”.

Desde las organizaciones destacaron que estas instancias “son fundamentales para sostener la memoria colectiva de la ciudad y seguir exigiendo justicia”, en una causa que aún hoy genera reclamos y debates sobre las responsabilidades políticas e institucionales.

inundación Santa Fe actividades
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