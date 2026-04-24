Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso

Tras reunirse con el empresario tecnológico Peter Thiel, el Presidente ratificó también que “la inflación va a ceder”

El presidente Javier Milei confirmó que el miércoles próximo concurrirá junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , al Congreso durante la exposición ante los legisladores , reafirmando así su respaldo al funcionario que es investigado por la Justicia a raíz de un presunto enriquecimiento ilícito.

En una entrevista en el programa Argendata del canal de Youtube Neura , el mandatario reiteró además que planea presentarse a la reelección en 2027 . “No solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después decidirá la gente”, afirmó Milei, dejando en claro sus intenciones a futuro.

Milei entregó así una nueva muestra de respaldo en medio de los avances diarios que exhibe la investigación judicial contra Adorni, debido a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country de Exaltacion de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, entre otros gastos, como suntuosos viajes al exterior que pusieron el foco en su nivel de vida.

“Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel. Iré a escuchar a mi jefe de Gabinete”, aseguró. Será el miércoles, en una jornada en la que la oposición planea exponer cada detalle de las sospechas que pesan contra el exvocero presidencial.

Javier Milei confía en Adorni

En ese marco, el Presidente subrayó que Adorni está respondiendo a cada pedido de la Justicia y que se están cumpliendo todos los plazos previstos.

“Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos y estamos muy tranquilos”, precisó el Presidente.

Reunión reservada con Peter Thiel

El mandatario también se refirió al encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con Peter Thiel, empresario y referente del anarcocapitalismo, a quien describió como una figura clave en el pensamiento liberal global.

Calificó la reunión como “maravillosa” y destacó que Thiel reconoció los avances de su administración, especialmente en materia de reducción de la presión fiscal y ajuste del gasto público.

Según Milei, Thiel le preguntó cómo planeaba sostener en el tiempo las reformas implementadas, a lo que respondió que la clave radica en la batalla cultural y en la política.

“La política es clave junto con la batalla cultural”, sostuvo el Presidente, que relató que ambos coincidieron en rechazar el impuesto a la riqueza por considerarlo una doble imposición y un castigo al éxito empresarial.

Milei explicó que, en su visión, “el impuesto a la riqueza es una doble imposición. La persona ya pagó. Tiene una clara connotación de envidia”.

Sobre la evolución de la economía, Milei aseguró que “de acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder”. Argumentó que la recaudación de marzo indicó un freno en la caída de la actividad económica y un consecuente rebote y que el crédito comenzó a repuntar, lo cual, en su opinión, evidencia que el capital de trabajo se está reconstruyendo.