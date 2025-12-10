Ansés: de cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025 con el bono y el aguinaldo

Con el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el bono previsional, el ingreso mensual de jubilaciones menores se incrementa en la última liquidación del año

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) dio a conocer el esquema completo de aumentos, pagos extraordinarios y aguinaldo que impactarán en las jubilaciones y pensiones en el último mes de 2025 . Las cifras reflejan el ajuste por la inflación de octubre, la continuidad del bono previsional y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En un contexto marcado por las actualizaciones periódicas, el calendario de Ansés y los beneficios económicos son motivo de consulta y expectativa para millones de titulares en toda la Argentina.

Ansés jubilaciones Senado bono aumento .jpg ChatGPT

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

Por la Resolución 359/2025, el Gobierno estableció un incremento de 2,34% para las jubilaciones y pensiones, porcentaje calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre.

Así, el haber mínimo garantizado para jubilados quedó fijado en $340.879,59, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.293.796,92. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) a partir de diciembre será de $155.936,86 y el monto para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) se ubicará en $272.703,67.

La estructura de ingresos para el mes integra también el pago de la segunda cuota del aguinaldo y según los criterios oficiales, un bono extraordinario orientado a reforzar los haberes más bajos.

De acuerdo a las disposiciones actuales, quienes cobran la jubilación mínima recibirán el monto base más el bono previsto y la suma correspondiente al medio aguinaldo.

Los beneficiarios de la Puam y las Pensiones No Contributivas (PNC) también cobrarán el bono, siempre que el haber no supere el tope fijado para el extra.

Los montos estimados para diciembre

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

$340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

$2.293.796,92 + aguinaldo = Puam: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

$272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

El esquema implementado por Ansés busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, por lo que otorga mayores beneficios a quienes reciben haberes mínimos.

Qué pasa con el bono para jubilaciones

Durante todo 2025, el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos se mantuvo sin variaciones significativas respecto a su valor nominal.

Este monto, definido en marzo de 2024, no se actualizó para diciembre, a pesar de los incrementos en la inflación registrados en los meses previos.

Para el grupo de beneficiarios que cobra haberes superiores al mínimo, Ansés otorga un complemento de menor cuantía o proporcional, siempre bajo la condición de que el total resultante (sumando haber, bono y aguinaldo) no supere un tope de $410.879,59.

El objetivo central del bono es mitigar el desfase entre el aumento mensual de haberes por inflación y la evolución real de los precios, cubriendo en parte la brecha para quienes más lo necesitan.

De cuánto es el aguinaldo de las jubilaciones de Ansés

En diciembre se liquida la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, conocida popularmente como aguinaldo. Este beneficio es percibido por jubilados, pensionados y titulares de la Puam, bajo el mismo esquema de cálculo que rige para los trabajadores activos.

El medio aguinaldo se determina tomando el 50% del haber más alto registrado en el semestre, y se suma automáticamente al pago mensual de diciembre.

De acuerdo a los montos actualizados, el aguinaldo para quienes cobran la jubilación mínima será de $170.439,79, lo que eleva el ingreso final del mes junto al haber base y el bono extraordinario.

Para los beneficiarios del haber máximo, el monto correspondiente por aguinaldo es de $1.146.898,46. En el caso de la Puam, el aguinaldo ascenderá a $136.351,84, y para las pensiones no contributivas, el valor será de $119.306,78.

Cabe remarcar que el aguinaldo se paga en la misma fecha en la que se abonan los haberes regulares y en todos los casos, el acceso es universal para jubilados y pensionados, sin exclusiones por carga horaria o antigüedad.

Cuándo se cobra la jubilación

El calendario de pagos de Ansés para diciembre 2025 asigna las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y el tipo de prestación que se percibe.

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos están programados del 9 al 16 de diciembre: DNI terminados en 0, el 9 de diciembre; en 1 el 10 de diciembre; en 2 y 3 el 11 de diciembre; en 4 y 5 el 12 de diciembre; en 6 y 7 el 15 de diciembre, y en 8 y 9 el 16 de diciembre.

En el caso de los haberes superiores al mínimo, los pagos se realizarán entre el 17 y el 23 de diciembre, distribuidos en grupos de dos terminaciones de DNI por jornada. Las pensiones no contributivas, por su parte, se acreditarán entre el 9 y el 12 de diciembre.

Esta organización escalonada pretende evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y facilitar el acceso seguro de los beneficiarios a sus recursos. Las fechas específicas pueden consultarse tanto en el sitio web oficial de Ansés como en los canales de comunicación habituales del organismo.