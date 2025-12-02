Uno Santa Fe | Información General | diciembre

Ansés: calendario de pagos completo de diciembre con aumento, bonos y aguinaldo

El organismo nacional oficializó los pagos correspondientes al último mes del año: se cobra aumento y aguinaldo, más el bono.

2 de diciembre 2025 · 10:34hs
Ansés: calendario de pagos completo de diciembre con aumento, bonos y aguinaldo

La Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) anunció el calendario de pagos correspondientes a diciembre, que tendrá un aumento, el pago del bono y el aguinaldo.

Ansés, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó los calendarios de pagos de diciembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo, según al programa al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
  • Amentos de Ansés

Según conoció la Agencia Noticias Argentinas, la ANSES dará un aumento a jubilaciones, pensiones y asignaciones junto al cobro de diciembre. ¿De cuánto será y cuándo se pagará?

El mismo se establece por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicado por el Instituto Nacional De Estadísticas y Censo (INDEC). El mismo será del 2,34% y se suma al bono mensual de $70.000 en el caso de jubilaciones mínimas.

¿Qué dice el comunicado de ANSES sobre el aumento a jubilados en diciembre 2025?

"ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en diciembre del 2,34 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de octubre publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos más el medio aguinaldo, por lo que la suma total que percibirán será de 581.319,39 pesos (340.879,59 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono + 170.439,80 pesos de medio aguinaldo). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 581.319,39 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 479.055,51 pesos (272.703,67 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 136.351,84 pesos de medio aguinaldo) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 427.923,57 pesos (238.615,71 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 119.307,86 pesos de medio aguinaldo).tWh9MQ

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 122.492 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 398.853 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 61.252 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual

diciembre Ansés pagos
Noticias relacionadas
jornada gris y algo inestable para dar comienzo al mes de diciembre en la ciudad de santa fe

Jornada gris y algo inestable para dar comienzo al mes de diciembre en la ciudad de Santa Fe

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

anses oficializo el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Ansés oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

El oficialismo quiere tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley.  

El Gobierno busca convocar a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre

Lo último

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Último Momento
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Ovación
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome

"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"