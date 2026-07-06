El presidente de la Nación y la vicepresidenta confirmaron su asistencia al acto en San Miguel de Tucumán, con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo

Un nuevo encuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel, en la vigilia por el Día de la Independencia

El Gobierno Nacional comienza una semana cuando el presidente Javier Milei y su vicepresidente, Victoria Villarruel , se preparan para participar de la vigilia por el Día de la Independencia en la provincia de Tucumán. Ambos mandatarios confirmaron su asistencia para el 210.º aniversario de la Declaración de la Independencia, este miércoles 8, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

La celebración será con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo, quien extendió la invitación formal a todos los mandatarios provinciales del país.

Es oficial la visita de Javier Milei a Tucumán

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación confirmó oficialmente la visita de Milei y de acuerdo a la información que trascendió llegará al Aeropuerto Benjamín Matienzo durante la tarde-noche del mismo miércoles y viajará acompañado por la totalidad de sus ministros.

El Ministerio de Seguridad tucumano desplegará un operativo de prevención con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro tucumano, para resguardar al Presidente y a toda su comitiva oficial. A medianoche y por Cadena Nacional, se emitirá un mensaje oficial, se interpretará el Himno y se firmarán las actas protocolares de los funcionarios presentes en el Salón de Jura.

Por su parte, Villarruel optó por mantener un perfil estrictamente institucional y no brindó ningún tipo de declaración pública al respecto sobre el reencuentro con el presidente Milei; desde su entorno, ratificaron que el viaje responde a la invitación oficial cursada a todas las autoridades nacionales.

Este nuevo reencuentro entre ambos mandatarios se dará luego de haberse encontrado en la Ciudad de Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera, el cual estuvo marcado por una significativa distancia y un saludo estrictamente protocolar.

Victoria Villarruel el Día de la Bandera

Ese día, Villarruel fue ubicada en el sector de las autoridades provinciales, a varios metros de distancia de la comitiva presidencial y aislada del núcleo duro oficialista; incluso, durante la entonación del Himno Nacional, la titular del Senado quedó de espaldas al Presidente, mirando la Bandera como corresponde.

Al momento de terminar el acto institucional, calificó de "maleducados" a los funcionarios que evitaron saludarla y cuestionó la presencia del por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de estar atravesado por investigaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.

Igual, el gobernador Maximiliano Pullaro, luego invitó a Victoria Villarruel para tomarle la promesa de lealtad a la Bandera a los niños que habían asistido al acto.