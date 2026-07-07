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Anses inicia este miércoles el cronograma de pagos de julio: quiénes cobran primero y cuáles son los nuevos montos

El calendario comienza con jubilados, pensionados, AUH y Pensiones No Contributivas. Además, desde este mes rige un aumento del 2,15% en las prestaciones.

7 de julio 2026 · 21:56hs
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ANSES inicia pagos: Jubilados

gentileza

ANSES inicia pagos: Jubilados, pensionados y AUH cobran desde el 8 de julio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el calendario oficial de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.

Los pagos comenzarán el miércoles 8 de julio, aunque el cronograma tendrá una pausa por el feriado del 9 de Julio y el fin de semana largo, por lo que las acreditaciones continuarán el lunes 13.

Además, desde este mes entra en vigencia un aumento del 2,15% en las asignaciones familiares y otros beneficios, en línea con la actualización por inflación.

Los nuevos montos de Anses en julio

Con el incremento del 2,15%, estos son algunos de los principales valores que regirán durante julio:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • AUH y Asignación por Embarazo (valor general): $148.049
  • Zona I: $192.464

Asignaciones familiares por hijo (trabajadores registrados)

  • Ingreso familiar de hasta $1.146.199: $74.033 por hijo.
  • Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940.
  • Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206.
  • Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586.

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • Hasta $1.146.199 de ingresos familiares: $241.041.
  • Hasta $1.681.012: $170.522.
  • Más de $1.681.012: $107.621.

Monotributistas

Las asignaciones familiares por hijo y prenatal serán de:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D a H: $15.586.

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $86.295.
  • Adopción: $515.930.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Importante: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares.

LEER MÁS: Trámites de Ansés: cómo consultar fecha y medio de cobro de jubilaciones, AUH y otras prestaciones

Cronograma oficial de pagos Anses de julio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 13 de julio.
  • DNI terminado en 1: 14 de julio.
  • DNI terminado en 2: 15 de julio.
  • DNI terminado en 3: 16 de julio.
  • DNI terminado en 4: 17 de julio.
  • DNI terminado en 5: 20 de julio.
  • DNI terminado en 6: 21 de julio.
  • DNI terminado en 7: 22 de julio.
  • DNI terminado en 8: 23 de julio.
  • DNI terminado en 9: 24 de julio.

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

La ANSES recordó que las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI, por lo que recomendó consultar el calendario antes de concurrir a la entidad bancaria o al lugar de pago correspondiente.

Ansés pagos julio calendario
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