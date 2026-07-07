La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el calendario oficial de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.
Anses inicia este miércoles el cronograma de pagos de julio: quiénes cobran primero y cuáles son los nuevos montos
El calendario comienza con jubilados, pensionados, AUH y Pensiones No Contributivas. Además, desde este mes rige un aumento del 2,15% en las prestaciones.
Los pagos comenzarán el miércoles 8 de julio, aunque el cronograma tendrá una pausa por el feriado del 9 de Julio y el fin de semana largo, por lo que las acreditaciones continuarán el lunes 13.
Además, desde este mes entra en vigencia un aumento del 2,15% en las asignaciones familiares y otros beneficios, en línea con la actualización por inflación.
Los nuevos montos de Anses en julio
Con el incremento del 2,15%, estos son algunos de los principales valores que regirán durante julio:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- AUH y Asignación por Embarazo (valor general): $148.049
- Zona I: $192.464
Asignaciones familiares por hijo (trabajadores registrados)
- Ingreso familiar de hasta $1.146.199: $74.033 por hijo.
- Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940.
- Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206.
- Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586.
Asignación por Hijo con Discapacidad
- Hasta $1.146.199 de ingresos familiares: $241.041.
- Hasta $1.681.012: $170.522.
- Más de $1.681.012: $107.621.
Monotributistas
Las asignaciones familiares por hijo y prenatal serán de:
- Categoría A: $74.033.
- Categoría B: $49.940.
- Categoría C: $30.206.
- Categorías D a H: $15.586.
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $86.295.
- Adopción: $515.930.
- Matrimonio: $129.209.
- Ayuda Escolar Anual: $55.672.
Importante: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares.
LEER MÁS: Trámites de Ansés: cómo consultar fecha y medio de cobro de jubilaciones, AUH y otras prestaciones
Cronograma oficial de pagos Anses de julio 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminado en 2: 13 de julio.
- DNI terminado en 3: 14 de julio.
- DNI terminado en 4: 15 de julio.
- DNI terminado en 5: 16 de julio.
- DNI terminado en 6: 17 de julio.
- DNI terminado en 7: 20 de julio.
- DNI terminado en 8: 21 de julio.
- DNI terminado en 9: 22 de julio.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminado en 2: 13 de julio.
- DNI terminado en 3: 14 de julio.
- DNI terminado en 4: 15 de julio.
- DNI terminado en 5: 16 de julio.
- DNI terminado en 6: 17 de julio.
- DNI terminado en 7: 20 de julio.
- DNI terminado en 8: 21 de julio.
- DNI terminado en 9: 22 de julio.
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 13 de julio.
- DNI terminado en 1: 14 de julio.
- DNI terminado en 2: 15 de julio.
- DNI terminado en 3: 16 de julio.
- DNI terminado en 4: 17 de julio.
- DNI terminado en 5: 20 de julio.
- DNI terminado en 6: 21 de julio.
- DNI terminado en 7: 22 de julio.
- DNI terminado en 8: 23 de julio.
- DNI terminado en 9: 24 de julio.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
- Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.
La ANSES recordó que las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI, por lo que recomendó consultar el calendario antes de concurrir a la entidad bancaria o al lugar de pago correspondiente.