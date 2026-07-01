Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidieron a casi un centenar de profesionales

La medida afecta directamente el desarrollo de capacidades estratégicas en un sector de la energía atómica donde Argentina se destaca como líder regional

El gobierno despidió a cerca de 100 profesionales altamente calificados de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La decisión compromete seriamente al único país de América latina que domina el ciclo nuclear completo, poniendo en riesgo años de soberanía tecnológica , valor agregado estratégico y ventajas competitivas que distinguen a la Argentina en el escenario internacional.

El gobierno despidió a casi 100 trabajadores de la CNEA , uno de los organismos mas importantes y esenciales del desarrollo nacional. Argentina es líder en el mundo en energía nuclear, incluso es el único país de América latina que tiene el ciclo completo que empieza desde la minería y la explotación del uranio hasta la fabricación de los reactores. Todos esos despedidos son trabajadores de una calificación enorme y que desarrollan elementos de un valor agregado inmenso.

Telegramas de cese de contratos a cerca de 100 empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El Gobierno nacional emitió telegramas de cese de contratos que afectaron a cerca de 100 empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), marcando el fin de sus funciones. En respuesta a esta medida, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza en las distintas sedes del organismo. Los principales detalles del conflicto incluyen:

Modalidad de desvinculación: los afectados, entre los que se cuentan profesionales, investigadores y técnicos, recibieron la notificación del cese de sus contratos (que antes se renovaban trimestralmente) a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

los afectados, entre los que se cuentan profesionales, investigadores y técnicos, recibieron la notificación del cese de sus contratos (que antes se renovaban trimestralmente) a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Reclamo gremial: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció un intento de "vaciamiento" del sector y alertó sobre posibles parates en laboratorios y en la producción de radioisótopos para medicina nuclear.

la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció un intento de "vaciamiento" del sector y alertó sobre posibles parates en laboratorios y en la producción de radioisótopos para medicina nuclear. Toma de instalaciones: en rechazo a los despidos, el gremio realizó una permanencia y toma pacífica de la sede central de la CNEA, obligando al titular del organismo, Martín Porro, a retirarse escoltado por fuerzas de seguridad.

en rechazo a los despidos, el gremio realizó una permanencia y toma pacífica de la sede central de la CNEA, obligando al titular del organismo, Martín Porro, a retirarse escoltado por fuerzas de seguridad. Respuesta oficial: desde la presidencia de la CNEA se minimizaron las cifras, afirmando que las desvinculaciones correspondieron a 61 contratos que simplemente llegaron a su vencimiento el 30 de junio.

En la comisión, hay alrededor de 350 contratados y las autoridades se habían comprometido el pasado 5 de junio, durante el acto de conmemoración de la creación de la CNEA, a renovar el contrato de cada empleado en su puesto. La reducción del personal contrasta con la presunta jactancia que mostraron los funcionarios que viajaron a Nueva York en marzo para promocionar la actividad nuclear.

Los telegramas comenzaron a llegar a los despedidos con fecha del 30 de junio e informan que cesan en sus funciones a partir del 1 de julio.

Los despidos alcanzan al personal administrativo, técnicos y profesionales. Un trabajador con más de una década de antigüedad dijo a LPO que echaron a la única operadora que había del microscopio SEM, en la sede de Constituyentes, y a una de las dos técnicas en sistemas.

La delegada de ATE en CNEA, Carolina Komar consideró que "no tiene ningún sentido" la decisión del gobierno y repuso que desde que asumió Javier Milei renunciaron 500 trabajadores de la comisión. "La única explicación es que quieren entregar el desarrollo nuclear a Estados Unidos y el objetivo es convertir la comisión en un centro formador de profesionales que se van porque no les alcanza para cargar la Sube", sostuvo.