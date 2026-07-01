Uno Santa Fe | El País | Energía Atómica

Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidieron a casi un centenar de profesionales

La medida afecta directamente el desarrollo de capacidades estratégicas en un sector de la energía atómica donde Argentina se destaca como líder regional

1 de julio 2026 · 12:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidieron a casi un centenar de profesionales

Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidieron a casi un centenar de profesionales

El gobierno despidió a cerca de 100 profesionales altamente calificados de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La decisión compromete seriamente al único país de América latina que domina el ciclo nuclear completo, poniendo en riesgo años de soberanía tecnológica, valor agregado estratégico y ventajas competitivas que distinguen a la Argentina en el escenario internacional.

El gobierno despidió a casi 100 trabajadores de la CNEA, uno de los organismos mas importantes y esenciales del desarrollo nacional. Argentina es líder en el mundo en energía nuclear, incluso es el único país de América latina que tiene el ciclo completo que empieza desde la minería y la explotación del uranio hasta la fabricación de los reactores. Todos esos despedidos son trabajadores de una calificación enorme y que desarrollan elementos de un valor agregado inmenso.

Telegramas de cese de contratos a cerca de 100 empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El Gobierno nacional emitió telegramas de cese de contratos que afectaron a cerca de 100 empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), marcando el fin de sus funciones. En respuesta a esta medida, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza en las distintas sedes del organismo. Los principales detalles del conflicto incluyen:

  • Modalidad de desvinculación: los afectados, entre los que se cuentan profesionales, investigadores y técnicos, recibieron la notificación del cese de sus contratos (que antes se renovaban trimestralmente) a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
  • Reclamo gremial: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció un intento de "vaciamiento" del sector y alertó sobre posibles parates en laboratorios y en la producción de radioisótopos para medicina nuclear.
  • Toma de instalaciones: en rechazo a los despidos, el gremio realizó una permanencia y toma pacífica de la sede central de la CNEA, obligando al titular del organismo, Martín Porro, a retirarse escoltado por fuerzas de seguridad.
  • Respuesta oficial: desde la presidencia de la CNEA se minimizaron las cifras, afirmando que las desvinculaciones correspondieron a 61 contratos que simplemente llegaron a su vencimiento el 30 de junio.

En la comisión, hay alrededor de 350 contratados y las autoridades se habían comprometido el pasado 5 de junio, durante el acto de conmemoración de la creación de la CNEA, a renovar el contrato de cada empleado en su puesto. La reducción del personal contrasta con la presunta jactancia que mostraron los funcionarios que viajaron a Nueva York en marzo para promocionar la actividad nuclear.

Los telegramas comenzaron a llegar a los despedidos con fecha del 30 de junio e informan que cesan en sus funciones a partir del 1 de julio.

Los despidos alcanzan al personal administrativo, técnicos y profesionales. Un trabajador con más de una década de antigüedad dijo a LPO que echaron a la única operadora que había del microscopio SEM, en la sede de Constituyentes, y a una de las dos técnicas en sistemas.

La delegada de ATE en CNEA, Carolina Komar consideró que "no tiene ningún sentido" la decisión del gobierno y repuso que desde que asumió Javier Milei renunciaron 500 trabajadores de la comisión. "La única explicación es que quieren entregar el desarrollo nuclear a Estados Unidos y el objetivo es convertir la comisión en un centro formador de profesionales que se van porque no les alcanza para cargar la Sube", sostuvo.

Energía Atómica profesionales Argentina empleados
Noticias relacionadas
Diego Santilli: Fue juramentado como nuevo Jefe de Gabinete por el Presidente Javier Milei en Casa Rosada.

Diego Santilli juró como jefe de Gabinete durante un acto en el que hubo abrazo con Adorni y presencia de gobernadores

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Mercosur: Javier Milei asistirá a la cumbre presidencial rodeado de fuertes fricciones

Mercosur: Javier Milei asistirá a la cumbre presidencial rodeado de fuertes fricciones

Lo último

Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

Último Momento
Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidieron a casi un centenar de profesionales

Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidieron a casi un centenar de profesionales

Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la derrota ante México

Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la derrota ante México

Ovación
Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Los Pumitas e Irlanda se enfrentan en la Copa del Mundo M20

Los Pumitas e Irlanda se enfrentan en la Copa del Mundo M20

En VIVO: Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

En VIVO: Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

Bélgica y Senegal protagonizan un atractivo duelo por un lugar en los octavos del Mundial

Bélgica y Senegal protagonizan un atractivo duelo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa