Una de las mayores fábricas de televisores y aires acondicionados del país frenará su producción en julio

La medida será más breve de la prevista inicialmente. Qué pasará con los trabajadores durante esos días. Negociaciones de la UOM con la empresa

Una de las mayores fábricas de televisores y aires acondicionados del país frenará su producción durante julio en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego, en un contexto de desaceleración del consumo y ventas por debajo de las expectativas en algunos segmentos de la industria electrónica .

Aunque inicialmente se evaluó parar la planta 45 días, la interrupción al final se extendería durante 10 días hábiles y sería durante la segunda o tercera semana de julio, según trascendió. La medida alcanzará a la planta fueguina donde se fabrican televisores, aires acondicionados y celulares. La empresa emplea allí a unos 600 personas.

Las ventas de televisores crecieron fuerte en la previa del Mundial

La decisión se produce en momentos en que distintos fabricantes analizan ajustes en sus niveles de actividad ante una demanda que evolucionó por debajo de las previsiones realizadas a comienzos de año. Fuentes del sector señalaron que varias compañías trabajan en procesos de adecuación de stocks para equilibrar inventarios y producción frente a un mercado que mostró un desempeño más débil que el esperado. No fue el caso de los televisores, cuyas ventas crecieron fuerte en la previa del Mundial.

Consultado al respecto, el secretario general de la UOM seccional Río Grande, Oscar Martínez, confirmó el freno de la planta durante 10 días el mes próximo pero garantizó que los trabajadores cobrarán el 100% de sus salarios, incluidos los adicionales.

Desde la empresa evitaron confirmar esta información y remarcaron que “actualmente sus operaciones industriales se desarrollan con normalidad en todas sus plantas”.

•LEER MÁS: Inflación a la baja, pero con dos velocidades: qué sectores de la economía quedan atrás según un especialista

De todas maneras, afirmaron que “se continúa monitoreando la evolución del mercado y adecuando su planificación productiva de acuerdo con las necesidades del negocio, manteniendo su compromiso con el empleo, la producción nacional y el abastecimiento de sus clientes”.

Respecto del motivo de la decisión de frenar la producción por algunos días, Martínez explicó que se debe a falta de insumos y que la decisión de reducir el tiempo de parálisis de 45 días a 10 tiene que ver con que “se fueron recuperando otras producciones”. Como otras empresas, BGH produce a facón en otras fábricas, por lo que insumos que la empresa había destinado a esas instalaciones los recuperó y ahora se encargará de fabricar los productos que había tercerizado. Es por eso que logró reducirse el plazo. Sin embargo, además existe un problema de exceso de stocks que la compañía buscará regularizar con este freno de la planta.

El acuerdo buscó preservar los ingresos de los trabajadores

Según explicó Martínez, uno de los aspectos centrales de la negociación estuvo vinculado con la preservación de los ingresos de los trabajadores durante el período sin actividad productiva. “Lo que hemos logrado es la posibilidad de que los trabajadores no pierdan nada de su salario. El compromiso de la empresa es no afectar un solo centavo del salario, ni siquiera los adicionales”, remarcó, luego de precisar que desde la firma le habían planteado adelantarle las vacaciones a los trabajadores, como suelen hacer habitualmente las empresas.

Martínez remarcó además que durante los próximos días se terminará de firmar el acuerdo, que podría incluir una garantía de que no habrá despidos hasta fin de año. “Va a ser parte del acuerdo la fecha en la que se parará la planta. Y además, esperamos que se garantice estabilidad laboral hasta fin de año. Todavía faltan detalles”, indicó.

La interrupción temporal de líneas de producción aparece como una herramienta utilizada por algunas empresas para reequilibrar el nivel de stock disponible y adecuar los planes de fabricación a la realidad del mercado.

La situación ocurre en medio de un escenario que, según advirtió el propio gremio, presenta señales de preocupación para la segunda mitad del año. “Prevemos un segundo semestre muy complicado. Estos son algunos indicios. Para año próximo no sabemos cómo va a ser”, afirmó Martínez.

La planta de Río Grande ocupa un lugar relevante dentro del esquema industrial de BGH. La compañía produce en Tierra del Fuego desde 1978 y consolidó allí buena parte de sus operaciones vinculadas a la electrónica de consumo. En esas instalaciones se fabrican televisores, aires acondicionados y celulares. Hasta hace algunos años, también se fabricaban otros productos, como microondas, por ejemplo, pero la apertura importadora hizo que ya algunos ítems ya no resulten rentables.

•LEER MÁS: El empleo formal privado cayó fuerte en marzo: en comercio tocó un mínimo y también cedió el monotributo

Evolución de las ventas

La medida de BGH se da en un contexto en el que el mercado de electrodomésticos todavía no muestra una recuperación uniforme. De acuerdo con datos de la consultora NielsenIQ, entre enero y mayo las ventas del sector registraron una caída cercana a 3% en volumen, aunque la facturación creció alrededor de 9%, impulsada principalmente por el aumento de precios.

El comportamiento fue dispar según las categorías. Línea Marrón (TV y audio) se consolidó como el principal motor del mercado, con un fuerte crecimiento en valor apalancado en precios y en una mejora del mix de productos comercializados, especialmente por el desempeño de los televisores debido al Mundial. En paralelo, el segmento de IT & Gaming mostró una evolución más equilibrada, con una leve expansión en volumen impulsada por las ventas de monitores y consolas.

En Línea Blanca (heladeras, lavarropas, lavavajillas, cocinas, secarropas), la firma detectó una recuperación más genuina de las cantidades vendidas, aunque con diferencias marcadas entre categorías, lo que refleja una demanda todavía focalizada en determinados productos. El informe, realizado a pedido de Infobae, también señala que el sector de climatización (aires acondicionados, calefacción y ventiladores) mantiene una dinámica volátil: acumula una caída en lo que va del año, pero registró un fuerte repunte en el corto plazo impulsado por la estacionalidad y el avance de las ventas de equipos de calefacción.

Por su parte, los pequeños electrodomésticos mostraron un crecimiento de un dígito, sostenido principalmente por cafeteras, aspiradoras y sandwicheras. En contraste, Telecomunicaciones (celulares) continuó siendo el segmento más débil del mercado, con fuertes caídas tanto en unidades comercializadas como en facturación.