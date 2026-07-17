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Recreo: quedó preso un hombre acusado de vender cocaína, amenazar de muerte a una vecina con una pistola y tener un arsenal ilegal

La Justicia dictó la prisión preventiva de un hombre de 43 años investigado por comercializar estupefacientes, poseer armas de fuego sin autorización y amedrentar a una mujer para que no denunciara sus actividades delictivas. Durante un allanamiento secuestraron cocaína, una pistola 9 milímetros y una escopeta.

17 de julio 2026 · 18:43hs
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Recreo: un hombre de 43 años fue enviado a prisión por vender droga

Recreo: un hombre de 43 años fue enviado a prisión por vender droga, poseer armas y amenazar a una vecina.

La Justicia provincial dispuso la prisión preventiva de un hombre de 43 años, identificado por sus iniciales AEA, investigado por comercializar droga al menudeo, poseer armas de fuego de manera ilegal y amenazar de muerte a una vecina en la ciudad de Recreo.

La medida cautelar fue ordenada por el juez Sergio Carraro durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a pedido de la fiscal María Lucila Nuzzo, quien lleva adelante la investigación.

La representante del Ministerio Público de la Acusación explicó que, pese a la oposición de la defensa, el magistrado consideró acreditados los riesgos procesales y resolvió que el imputado permanezca detenido mientras avanza la causa.

Amenazas con un una pistola

Según la investigación, el hecho más grave ocurrió el sábado 4 de julio, alrededor de las 15, cuando el acusado se presentó en la vivienda de una vecina y la amenazó de muerte mientras la apuntaba con una pistola calibre 9 milímetros.

De acuerdo con la fiscal, durante la intimidación el hombre le exigió a la mujer que no diera aviso a la Policía si advertía nuevas conductas delictivas de su parte, con el objetivo de evitar futuras denuncias.

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Allanamiento con armas y cocaína

Al día siguiente, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda del imputado, ubicada sobre calle Zapata Gollán al 500, donde concretaron su aprehensión.

Durante el procedimiento secuestraron la pistola utilizada en las amenazas, además de una escopeta, y constataron que el hombre no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.

La investigación también determinó que la pistola tenía un cargador colocado con 14 cartuchos intactos, mientras que en la vivienda había otro cargador con ocho municiones adicionales.

En el mismo operativo, los investigadores encontraron trozos compactos de cocaína que, según la acusación, estaban destinados a ser fraccionados para su comercialización al menudeo.

Imputación

El hombre quedó imputado como autor de los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y tenencia ilegítima de arma de uso civil.

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