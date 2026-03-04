Uno Santa Fe | El País | Loan

Crónica de una ausencia: cómo recuerda la familia de Loan el día en que desapareció

Los padres del niño y uno de sus hermanos contaron cómo fue el día en que Loan fue sustraído, el rol de cada acusado y las primeras horas de búsqueda

4 de marzo 2026 · 08:57hs
Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024, en 9 de Julio, Corrientes

En medio de una tormenta que interrumpió el suministro eléctrico, la familia de Loan Peña se reunió a oscuras en su casa de Nueve de Julio, en Corrientes. En esa penumbra, reconstruyeron la cronología de la jornada en que se perdió el rastro del niño y detallaron las sospechas que recaen sobre los siete detenidos en la causa.

El padre inició el relato explicando que el viaje a la casa de la abuela, aquel jueves 13 de junio, fue una decisión espontánea; nadie en la reunión previa sabía que el nene asistiría. Según su testimonio, tras el almuerzo él se retiró a descansar, sin ser advertido de que el niño saldría hacia un sector de naranjales cercano. Se enfatizó un dato crucial: Loan solo había visitado el lugar una vez siendo bebé, por lo que desconocía por completo el terreno.

Por su parte, la madre descartó la posibilidad de un extravío accidental. Sostuvo que el niño nunca se adentraba solo en el monte y que, dada la cercanía, es imposible que nadie hubiera escuchado un grito si se hubiese perdido. La hipótesis familiar apunta a un engaño: creen que el chico fue "endulzado" o tentado con alguna promesa por personas en las que él confiaba tras haber compartido la mesa.

familia Loan Peña Corrientes desaparición

Los señalamientos contra el entorno

La familia dirigió acusaciones directas contra dos de los detenidos que estuvieron presentes en el almuerzo. Cuestionaron que una de las mujeres, conocedora del terreno, regresara a mitad de camino dejando a los menores solos.

Respecto a la fase inicial de la búsqueda, coincidieron en que la investigación nació viciada. Apuntaron contra el comisario a cargo, Walter Maciel, –hoy procesado–, a quien acusan de haber difundido una noticia falsa sobre el hallazgo del niño para desactivar la urgencia del operativo. La madre recordó el impacto de recibir esa confirmación errónea por parte de la policía, para luego descubrir, al llegar la ambulancia vacía, que su hijo seguía desaparecido.

Irregularidades y pruebas cuestionadas

Desde el entorno del menor se cuestionó duramente la gestión de la escena:

Falta de sellado perimetral: denunciaron que las vías de acceso no se cerraron a tiempo, permitiendo la contaminación del terreno por la afluencia masiva de personas.

Movimientos sospechosos: calificaron como irregular que a un matrimonio sospechoso, María Victoria Caillava y Carlos Pérez, se les permitiera viajar a otra provincia por un supuesto turno médico en plena búsqueda.

Evidencia telefónica: mencionaron registros de llamadas de larga duración que reforzarían la tesis de una sustracción planificada en pocos minutos.

Uno de los puntos de mayor conflicto fue el hallazgo de una zapatilla del nene. La familia sostiene que la prenda fue plantada en un lugar de acceso imposible para un niño y criticó que la policía la limpiara antes de los peritajes, eliminando rastros de ADN o sedimentos claves.

El rol de la fuerza policial

La madre denunció una disparidad en el trato procesal: mientras a ella le secuestraron el teléfono de inmediato –privándola de recuerdos personales de Loan–, a otros sospechosos se les permitió conservar sus dispositivos durante semanas. Asimismo, recordaron que la policía retiró casi todas las pertenencias y ropa del chico de la vivienda, dejando a la familia sin objetos de apego.

“En esa primera semana la Policía también se llevó mucha ropa de Loan y solo pedí que me dejen su guardapolvo de jardín, pero no me dejaron, solo tengo su mochila”, recordó María, la mamá.

Finalmente, el círculo íntimo concluyó que, si bien el niño no era el objetivo previo de un plan –ya que su presencia en el lugar fue aleatoria–, la oportunidad fue aprovechada por los presentes. El caso cambió para siempre la dinámica del pueblo, donde el temor reemplazó la libertad con la que antes circulaban los pequeños.

Loan familia detenidos policía mamá Corrientes
