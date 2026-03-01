Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei en la Asamblea Legislativa: "La justicia social es un robo y por eso Cristina está presa"

El presidente Javier Milei sostuvo este domingo que su espacio tiene “la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.

1 de marzo 2026 · 21:54hs
En la Asamblea Legislativa para inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei sostuvo que su espacio tiene “la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.

Fustigó a la oposición

Milei acusó a la oposición peronista de ser unos “delincuentes” que tienen a su referente “presa”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó el mandatario al inaugurar el 166 período de sesiones ordinarias.

Reiteró que "había solo una forma de cortar el nudo gordiando que significa el desastre heredado y era estabilizar la economía”, por lo que su gestión redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumido el mandato gracias a quien definió como el “mejor ministro de Economía del mundo”, en referencia a Luis Caputo.

Además, le pidió a la oposición que lo vitoreen porque “también es presidente” de ese sector “aunque no les guste”, aunque luego les espetó que “no pueden apludir porque tienen las manos en los bolsillos llenos”. También los acusó de “hacer operaciones” que luego “se caen en la Justicia”.

Continuó: “Hace dos años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuetstra fe y la de nuestros hijos, y hoy sabemos que hay un camino hacia adelante. No solo hemos dejado de sentirnos perdedores sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Asamblea legislativa

La Asamblea Legislativa para inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias empezó pasadas las 20. La vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio a la ceremonia y, tras la elección de las autoridades del comité de recibida, se dio paso a un cuarto intermedio.

La Comisión de Recepción Exterior quedó integrada por los senadores Nadia Márquez, Carlos Espinola, Eduardo Vischi, Juan Cruz Godoy y Sonia Rojas, y por los diputados Romina Diez, Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja y Lilia Lemoine.

En tanto, la Comisión de Recepción Interior, responsable de acompañar al presidente desde el Salón de los Pasos Perdidos hasta el recinto, la integran los senadores Ezequiel Atauche, Vilma Vedia, Romina Almeida, Flavia Royón, Enrique Martín Goerling Lara, Natalia Gadano, y por Diputados Juliana Santillán, Cristian Ritondo, Ignacio García Aresca, Lisandro Nieru Nieri, Álvaro Fernando Martínez y Daniel Vancsik.

Del Blanco infla el pecho en Unión: "Estamos fuertes de la cabeza"

Pittón y el valor de insistir en Unión: "Ganar tres seguidos no es para cualquiera"

Madelón, contundente en Unión: "No hay que aflojar y, el que se la crea, estará afuera"

Del Blanco infla el pecho en Unión: "Estamos fuertes de la cabeza"

Pittón y el valor de insistir en Unión: "Ganar tres seguidos no es para cualquiera"

Madelón, contundente en Unión: "No hay que aflojar y, el que se la crea, estará afuera"

Milei en la Asamblea Legislativa: "La justicia social es un robo y por eso Cristina está presa"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Instituto

Pittón y el valor de insistir en Unión: "Ganar tres seguidos no es para cualquiera"

Del Blanco infla el pecho en Unión: "Estamos fuertes de la cabeza"

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Rosario Central le ganó otra vez a Newell's y se acerca a la punta de la zona B

Atento Colón: Acassuso volvió a ganar y es el sorpresivo único líder de la zona A

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos