Caso Loan: el fiscal anticipó un juicio récord y afirmó que el niño fue sustraído

El fiscal federal Carlos Schaefer confirmó que tienen probado que el nene fue sustraído y trasladado en un auto, pero admitió que aún no se sabe el motivo ni su destino. El debate oral comenzará el 27 de febrero y podría tener unos 800 testigos.

24 de enero 2026 · 17:49hs
A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes, la causa judicial entra en su etapa más decisiva. El 27 de febrero comenzará el juicio oral, al que la Fiscalía llega con una afirmación central ya acreditada y con interrogantes que todavía esperan respuesta.

“Está probado que lo sustrajeron y lo trasladaron en un auto. Lo que falta saber es a dónde lo llevaron y por qué lo hicieron”, resumió en Radiópolis Weekend (Radio 2) el fiscal federal Carlos Schaefer, a cargo de la investigación, al anticipar los ejes del debate.

Según explicó, la desaparición ocurrió en un lugar elegido deliberadamente, un descampado sin cámaras ni controles, lo que permitió concretar la maniobra. Por el hecho principal hay siete personas imputadas, entre ellas Carlos Pérez y María Victoria Caillava, señalados como los presuntos organizadores de la sustracción. El delito que se juzgará prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión, al tratarse de un menor de cinco años.

Un juicio con dimensión inédita

El proceso que se inicia a fines de febrero también será inusual por su magnitud. La Fiscalía presentó cerca de 800 testigos, una cifra que refleja la complejidad del caso y la existencia de una segunda causa acumulada por encubrimiento, en la que hay diez personas imputadas.

Entre ellas figuran Laudelina Peña, tía del niño, y un comisario que permanece detenido. Para Schaefer, el accionar de los encubridores fue determinante para desviar la investigación en los primeros días. “Está probado que vinieron a entorpecer la causa. Hubo maniobras claras, incluso personas que se presentaron como abogados y no lo eran”, sostuvo.

Uno de los puntos más sensibles del juicio será la maniobra del botín plantado, que durante semanas marcó el rumbo de la investigación. “Tenemos acreditada toda la secuencia. El botín apareció sin sin color, de una manera inexplicable. Fue una puesta en escena”, afirmó el fiscal, y remarcó que ese episodio terminó involucrando a funcionarios policiales.

Expectativa por lo que pueda surgir en el debate

Aunque la investigación continúa abierta, Schaefer aclaró que en esta etapa no surgieron elementos nuevos, sino que se avanzó en descartar pistas falsas. Sin embargo, dejó una puerta abierta a lo que pueda ocurrir durante el juicio. “En los debates largos, muchas veces los imputados terminan hablando. Puede ser que ahí sepamos quién financió o impulsó estas maniobras”, señaló.

“Cuando tengan que dar explicaciones frente a los familiares, cara a cara, tal vez aparezcan respuestas”, concluyó.

