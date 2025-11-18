Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Aseguran que el estrés financiero ya golpea a los sectores acomodados. El ratio de mora para los préstamos a hogares alcanzó 6,6%, según el Banco Central

La cantidad de familias que encuentran dificultades para pagar sus préstamos creció este año . Ahora advierten que este problema se traslada a los hogares de mayores ingresos , que son los que recibieron financiamiento por mayor monto en los últimos meses.

El aumento de la mora preocupa tanto al sector financiero como al Gobierno. Según el último Informe sobre Bancos que elabora el BCRA, con datos a agosto último, el ratio de mora para los préstamos a las familias alcanzó 6,6% del total, mientras que el coeficiente de irregularidad de las financiaciones a las empresas se situó en 1,4%.

Dificultades para pagar préstamos de bancos y de fintech

La situación es transversal para quienes obtienen financiamiento en el sistema bancario tradicional, como para aquellos que se financian con fintech y billeteras virtuales. Y al mismo tiempo no distingue clase social: según un estudio realizado por el buró financiero SIISA, los sectores de más ingresos que han recibido montos más altos en sus préstamos son los que tuvieron más dificultades para pagar los créditos.

El trabajo explica que esta dinámica habla de un estrés financiero que ya no se limita a los segmentos más vulnerables, sino que empieza a alcanzar a quienes históricamente daban estabilidad al sistema.

Según el estudio, los jóvenes, de entre 18 y 25 años son quienes reciben menos crédito (7% en cantidad y 3% en montos) en comparación a los adultos menores de 60 años, que son la franja etaria "target" de las entidades financieras y no financieras para el otorgamiento (con 71% en cantidad y 79% en montos). En tanto, los adultos mayores solo reciben 23% de los créditos, con 18% de los montos, dados sus menores ingresos en relación a los del resto de la población.

Y justamente son los jóvenes quienes encuentran más dificultades a la hora de cumplir con esos compromisos financieros: presentan mora en 8% de sus créditos por 10% del monto en mora temprana, y en 9% de los créditos por 10% del monto con atrasos mayores a 90 días.

Esto se explica por la menor tasa de empleo formal, menores ingresos y un consecuente grado de mayor incumplimiento por parte de los más jóvenes. Además del crecimiento de la mora entre los sectores de mayores ingresos, que rompe con todas las tendencias históricas, persiste una fuerte concentración de falta de acceso entre jóvenes y mujeres. Los jóvenes siguen accediendo menos al crédito y se atrasan más, y las mujeres continúan recibiendo montos menores.

Estancamiento a pesar de las expectativas

Del total de préstamos que otorgan los bancos, las líneas de financiamiento a las familias, créditos personales y tarjetas, representan 46%. Hasta octubre, estos productos, que habían crecido con fuerza durante todo 2024, mostraban señales de estancamiento. Según datos de First Capital Group, a finales del mes pasado, los préstamos personales registraron su primera caída mensual real desde marzo de 2024, mientras que las tarjetas de crédito también retrocedieron (–1,0% mensual real), afectadas por la escasa oferta de cuotas y la falta de actualización de límites.