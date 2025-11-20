Fentanilo contaminado: el juez fue a Diputados y confirmó que circularon más de 154.000 ampollas adulteradas

La comisión especial de seguimiento, que preside Mónica Fein, recibió a Ernesto Kreplak, encargado de la investigación sobre las muertes por fentanilo

El juez Ernesto Kreplak fue a Diputados para hablar sobre el fentanilo adulterado

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación en Diputados, sobre fentanilo contaminado , que preside Mónica Fein, recibió este miércoles al juez federal Ernesto Kreplak, encargado de la investigación sobre las muertes por la droga adulterada. Durante el encuentro, el magistrado reveló que tras un estudio de trazabilidad se confirmó que circularon más de 154.000 ampollas adulteradas.

"Desde el primer momento, interpretamos la suma relevancia de esta causa, que se manifiesta también no solo en la unanimidad en la constitución de esta comisión sino en el respeto a nuestro trabajo", señaló el juez Ernesto Kreplak.

Asimismo, sobre las líneas de investigación adelantó que “se trabaja en determinar si existe, objetivamente, responsabilidad o connivencia de los funcionarios de los organismos de control".

Además, “se realiza una investigación patrimonial ante eventuales reparaciones a las víctimas y sobre la actuación que tuvieron los centros de salud”.

Kreplak señaló que acudió a las autoridades de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para conocer qué centros de salud habían adquirido ese medicamento. “Paralelamente, lo hicimos nosotros, así reconstruimos la trazabilidad de los medicamentos, que no existe en el sistema sanitario argentino", advirtió.

"Se peritaron los siete lotes, se descartaron cinco y se confirmaron dos", explicó Kreplak. "Uno, entendemos, que no se llegó a aplicar a ningún paciente", dijo el Juez.

En función del avance de la investigación, Kreplak advirtió a los legisladores que “no existe capacidad de monitoreo de la producción de medicamentos en tiempo real por parte de la administración pública, depende de lo que los laboratorios tengan a bien conservar para que, si hay algún problema, se revise lo que se hizo".

También advirtió sobre la falta de trazabilidad comercial y hospitalaria de los medicamentos: “Se necesita establecer un mecanismo estandarizado, uniforme y digital de las historias clínicas".

Con respecto al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa), indicó que “es una herramienta importante de reporte obligatorio, pero debería haber una sanción para quienes no reporten un caso relevante".

“Como funcionarios públicos debemos dar respuesta a los familiares, esto no debió haber ocurrido, estamos en la obligación de restaurar la confianza con las instituciones públicas”, afirmó.

"Nuestra posición, avalada por doctrina calificada, es que la contaminación por medio de las bacterias incrementó el riesgo de muerte", señaló el magistrado.

"Tenemos respuesta de 40 casos y recientemente, mandamos un nuevo grupo de casos que será analizado por el cuerpo de peritos de la Corte", apuntó.

Por último, Kreplak dijo que “la idea es trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final. Y en tanto la Cámara confirme nuestro trabajo, realizar la elevación a juicio a mediados del año que viene".

"Sería un logro muy importante teniendo en cuenta la complejidad de la causa y su magnitud", concluyó.

Los próximos pasos de la causa fentanilo adulterado

Al término de la reunión, Fein informó que el objetivo es llegar a presentar un informe final al 9 de diciembre para que los nuevos legisladores puedan aportar con las normativas.

Por último, la diputada socialista informó que la comisión reiteró la invitación al ministro de Salud, Mario Lugones –ausente dos veces en las convocatorias por el tema–, y al titular de Anmat para la semana que viene. Volvieron a citar al ministro de Salud, Mario Lugones, para la semana próxima y esperan presentar el informe final para el 9 de diciembre.

