Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Argentina se encuentra en una situación “estable” con respecto a la enfermedad de la fiebre amarilla, pero en los países vecinos aumentaron los casos

El mosquito Sabethes es uno de los transmisores de la fiebre amarilla en zonas selváticas de América

A pesar de que en Argentina no se registran casos de fiebre amarilla desde 2009 , desde el Ministerio de Salud nacional se reforzó la vigilancia, prevención y detección temprana ante aumentos de casos en países vecinos.

En este aspecto, se informó que el país se encuentra en una situación epidemiológica "estable", sin registro de casos importados desde 2018 ni circulación autóctona desde 2009.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó un aumento de la actividad viral de fiebre amarilla durante 2025 con brotes principalmente en Brasil y Colombia, así como casos aislados en Bolivia.

En Brasil se notificaron epizootias, es decir el brote de esta enfermedad en animales, en los estados de Minas Gerais y San Pablo, mientras que en Bolivia se registró un caso humano en el departamento de Tarija, cercano a la frontera con Argentina.

Por este motivo, en Argentina se decidió reforzar la vigilancia activa de primates y mosquitos en coordinación con servicios provinciales y los laboratorios de la Red Nacional de Diagnóstico, los cuales cuentan con capacidad para la detección molecular de fiebre amarilla y el seguimiento de eventos adversos asociados a la vacunación. Hasta el momento y desde el inicio de 2025, se estudiaron 142 casos sospechosos en humanos así como cinco epizootias con resultados negativos.

La fiebre amarilla y los mosquitos

La fiebre amarilla es una enfermedad viral, causada por la picadura de mosquitos infectados, comienza en forma brusca, con fiebre alta, escalofríos y dolor de cabeza, aunque también puede provocar dolores musculares, náuseas y vómitos. Y en casos más extremos, una falla orgánica múltiple.

La fiebre amarilla es transmitida principalmente por mosquitos del género Aedes, en particular el Aedes aegypti en zonas urbanas, y por mosquitos de los géneros Haemagogus y Sabethes en zonas selváticas de América. La transmisión ocurre cuando un mosquito infectado pica a una persona o primate.

Las vacunas

El Ministerio de Salud prevé enviar 44.600 nuevas dosis de vacunas a las zonas con riesgo de circulación viral que incluyen a las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y departamentos específicos de Jujuy, Salta y Chaco. En las jurisdicciones en donde no existe riesgo de transmisión, la vacunación se recomienda únicamente a viajeros que se dirijan a zonas con circulación comprobada o que lo requieran por exigencias del país de destino. La vacuna ofrece protección de por vida y se debe aplicar al menos diez días antes del viaje.