Javier Milei encara el último tramo de la campaña visitando Santiago del Estero y Tucumán

Son dos provincias en las que La Libertad Avanza anticipa un escenario adverso. El foco durante esta última semana de recorridas por el interior estará en llamar a votar a quienes se ausentaron en los comicios provinciales

Con la mira puesta en evitar un alto nivel de ausentismo, el Gobierno encara la última semana de campaña antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre . En ese marco, el presidente Javier Milei visitó este sábado en Santiago del Estero y Tucumán.

El oficialismo reunió este viernes a la mesa de campaña y definió que lo central para lo que resta de la campaña es hacer un llamado al voto en las últimas recorridas por las provincias de Javier Milei, que estará acompañado por sus ministros y candidatos. En dicha reunión estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo y la coordinadora de los jefes provinciales de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez.

En la Casa Rosada le atribuyen la derrota en la provincia de Buenos Aires por 14 puntos frente al kirchnerismo a que gran parte de sus votantes no participaron de la elección, por lo que el objetivo inmediato es revertir ese escenario a nivel nacional.

En ese marco, Milei continuará este sábado la campaña llevándola al interior del país: a las 10.30 visitará Santiago del Estero y a las 18.30 desembarcará en Tucumán, donde también hará sus respectivas caravanas junto a sus candidatos de ambas provincias. Se trata de dos provincias en las que se anticipa un escenario adverso.

En la ciudad de Santiago, hará la recorrida junto a los postulantes de LLA a diputada nacional Laura Godoy y al senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli.

El Presidente encabezó este viernes una caravana de campaña en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, y reiteró la consigna de que en las próximas elecciones se dirimirá entre “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

El mandatario dio un breve mensaje, con megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de Karina Milei.