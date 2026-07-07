Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei adelantó los ejes de la reforma del Banco Central: prohibirá la emisión para financiar al Estado y prevé sanciones penales

El Presidente aseguró que buscará reforzar la independencia del BCRA y confirmó que trabaja en el proyecto junto a su equipo económico.

7 de julio 2026 · 21:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Reforma del Banco Central: Javier Milei prohibirá la emisión monetaria para financiar al Estado y prevé sanciones penales.

gentileza

Reforma del Banco Central: Javier Milei prohibirá la emisión monetaria para financiar al Estado y prevé sanciones penales.

El presidente Javier Milei dio a conocer nuevos detalles de la reforma que impulsa para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, según anticipó, tendrá como eje central la prohibición de emitir dinero para financiar al Estado y establecerá sanciones penales para quienes incumplan esa norma.

El mandatario brindó precisiones durante una entrevista de streaming, días después de anunciar el proyecto tras una reunión con legisladores de La Libertad Avanza. Allí volvió a cuestionar el financiamiento monetario del déficit fiscal y aseguró que la emisión constituye "una estafa".

"Vamos a terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica a cinco objetivos. Se va a prohibir explícitamente -y con sanciones penales- violentar la independencia del Banco Central, en términos de que se financie al fisco", sostuvo.

Reunión para definir el proyecto

Milei confirmó además que encabezará una reunión en la Quinta de Olivos junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para avanzar en la redacción definitiva de la iniciativa.

"A partir de las 18 empezamos a reconstruir la base sobre la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Nos juntamos a delinear el formato final de lo que va a ser la Carta Orgánica del Banco Central. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos", afirmó.

LEER MÁS: Un nuevo encuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel, en la vigilia por el Día de la Independencia

Cambios vinculados a otras reformas

El jefe de Estado explicó que la modificación de la Carta Orgánica estará articulada con otros proyectos que impulsa el Gobierno, entre ellos los vinculados al mercado de capitales, el régimen de Inocencia Fiscal, el sistema de seguros y las reglas fiscales.

La última modificación de la Carta Orgánica del Banco Central se realizó en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la entidad era presidida por Mercedes Marcó del Pont.

Críticas a la iniciativa

Tras el anuncio presidencial, la propuesta recibió cuestionamientos por parte de exautoridades del Banco Central.

Tanto Miguel Pesce como Mercedes Marcó del Pont sostuvieron que la reforma responde a compromisos asumidos por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una interpretación que fue rechazada por la administración de Milei.

Milei Reforma Banco Central proyecto
Noticias relacionadas
Diego Santilli: Asumo el desafío más importante de mi vida

Diego Santilli: "Asumo el desafío más importante de mi vida"

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Inminente salida de Manuel Adorni

Inminente salida de Manuel Adorni: Milei prepara el anuncio y elige un reemplazo

ANSES inicia pagos: Jubilados, pensionados y AUH cobran desde el 8 de julio.

Anses inicia este miércoles el cronograma de pagos de julio: quiénes cobran primero y cuáles son los nuevos montos

Lo último

Milei adelantó los ejes de la reforma del Banco Central: prohibirá la emisión para financiar al Estado y prevé sanciones penales

Milei adelantó los ejes de la reforma del Banco Central: prohibirá la emisión para financiar al Estado y prevé sanciones penales

Anses inicia este miércoles el cronograma de pagos de julio: quiénes cobran primero y cuáles son los nuevos montos

Anses inicia este miércoles el cronograma de pagos de julio: quiénes cobran primero y cuáles son los nuevos montos

Ola de robos en San José del Rincón: comerciantes y vecinos exigen respuestas ante un hartazgo generalizado

Ola de robos en San José del Rincón: comerciantes y vecinos exigen respuestas ante un "hartazgo generalizado"

Último Momento
Milei adelantó los ejes de la reforma del Banco Central: prohibirá la emisión para financiar al Estado y prevé sanciones penales

Milei adelantó los ejes de la reforma del Banco Central: prohibirá la emisión para financiar al Estado y prevé sanciones penales

Anses inicia este miércoles el cronograma de pagos de julio: quiénes cobran primero y cuáles son los nuevos montos

Anses inicia este miércoles el cronograma de pagos de julio: quiénes cobran primero y cuáles son los nuevos montos

Ola de robos en San José del Rincón: comerciantes y vecinos exigen respuestas ante un hartazgo generalizado

Ola de robos en San José del Rincón: comerciantes y vecinos exigen respuestas ante un "hartazgo generalizado"

Unión estaría cerca de concretar el regreso de Ignacio Malcorra

Unión estaría cerca de concretar el regreso de Ignacio Malcorra

Giro en el mapa de virus respiratorios en Santa Fe: mientras la gripe cede terreno, los casos de bronquiolitis infantil ganan protagonismo

Giro en el mapa de virus respiratorios en Santa Fe: mientras la gripe cede terreno, los casos de bronquiolitis infantil ganan protagonismo

Ovación
Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

Suiza eliminó a Colombia por penales y jugará ante Argentina en los cuartos de final

Suiza eliminó a Colombia por penales y jugará ante Argentina en los cuartos de final

El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: Es una locura lo que hizo este grupo

La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: "Es una locura lo que hizo este grupo"

Récords y curiosidades en la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial

Récords y curiosidades en la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial

Policiales
Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Escenario
Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal