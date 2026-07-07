Milei adelantó los ejes de la reforma del Banco Central: prohibirá la emisión para financiar al Estado y prevé sanciones penales

El Presidente aseguró que buscará reforzar la independencia del BCRA y confirmó que trabaja en el proyecto junto a su equipo económico.

Reforma del Banco Central: Javier Milei prohibirá la emisión monetaria para financiar al Estado y prevé sanciones penales.

El presidente Javier Milei dio a conocer nuevos detalles de la reforma que impulsa para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, según anticipó, tendrá como eje central la prohibición de emitir dinero para financiar al Estado y establecerá sanciones penales para quienes incumplan esa norma.

El mandatario brindó precisiones durante una entrevista de streaming, días después de anunciar el proyecto tras una reunión con legisladores de La Libertad Avanza. Allí volvió a cuestionar el financiamiento monetario del déficit fiscal y aseguró que la emisión constituye "una estafa".

"Vamos a terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica a cinco objetivos. Se va a prohibir explícitamente -y con sanciones penales- violentar la independencia del Banco Central, en términos de que se financie al fisco", sostuvo.

Reunión para definir el proyecto

Milei confirmó además que encabezará una reunión en la Quinta de Olivos junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para avanzar en la redacción definitiva de la iniciativa.

"A partir de las 18 empezamos a reconstruir la base sobre la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Nos juntamos a delinear el formato final de lo que va a ser la Carta Orgánica del Banco Central. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos", afirmó.

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Cambios vinculados a otras reformas

El jefe de Estado explicó que la modificación de la Carta Orgánica estará articulada con otros proyectos que impulsa el Gobierno, entre ellos los vinculados al mercado de capitales, el régimen de Inocencia Fiscal, el sistema de seguros y las reglas fiscales.

La última modificación de la Carta Orgánica del Banco Central se realizó en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la entidad era presidida por Mercedes Marcó del Pont.

Críticas a la iniciativa

Tras el anuncio presidencial, la propuesta recibió cuestionamientos por parte de exautoridades del Banco Central.

Tanto Miguel Pesce como Mercedes Marcó del Pont sostuvieron que la reforma responde a compromisos asumidos por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una interpretación que fue rechazada por la administración de Milei.