El Gobierno enviará el Presupuesto 2027 al Congreso esta semana

El Ejecutivo nacional girará la “ley de leyes” a la Cámara de Diputados el martes, fecha establecida por la Ley de Administración Financiera. De momento, no se prevé que el presidente Javier Milei vaya al recinto

El Gobierno nacional enviará este lunes al Congreso el Presupuesto 2027 para que ingrese al día siguiente a la Cámara de Diputados , fecha que establece la Ley de Administración Financiera para presentar el proyecto de ley de gastos y recursos para el próximo año.

El Ejecutivo todavía no definió una presentación especial y, en principio, no se prevé que Javier Milei vaya al recinto para exponer los lineamientos de la iniciativa, consignan medios porteños.

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación, siempre según trascendidos.

Se espera Milei adelante precisiones sobre el proyecto este lunes a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada. En esa reunión también se brindarán detalles de la iniciativa destinada a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

Tras el envío del tercer presupuesto de su gestión, el Gobierno deberá iniciar una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados para conseguir la sanción de la denominada "ley de leyes".