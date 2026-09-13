Las Panteras no pudieron con Brasil en el cierre del Sudamericano

Argentina cayó 3-0 ante las locales en la final, con parciales de 26-24, 25-19 y 25-16. Las chicas, que ya consiguieron la clasificación al Mundial y a los Panamericanos, tendrán dos caminos más para buscar el boleto olímpico.

En una final inolvidable frente a su gente, la Selección Femenina de Brasil superó con autoridad a Argentina por 3-0 (26/24, 25/19 y 25/16), consagrándose campeona invicta del Clasificatorio Sudamericano y asegurando el único pasaje directo en juego rumbo a Los Ángeles 2028. De esta manera, Las Panteras no pudieron conseguir su boleto.

Tras un ajustado primer set y cinco jornadas impecables de pura entrega, jerarquía y voleibol de alto nivel, la escuadra verdeamarela levantó el trofeo continental y celebró junto a la fanaticada carioca el objetivo máximo cumplido.

Tras un intenso torneo en Río de Janeiro, la Selección Femenina de Colombia recibió la medalla de bronce. A pesar de haber caído 3-1 ante Venezuela en el cierre de la competencia (23/25, 26/24, 25/20 y 25/22), la acumulación de puntos a lo largo de las jornadas le aseguró al conjunto tricolor el tercer lugar del podio, cerrando una participación histórica que además incluye la ansiada clasificación al Mundial 2027.

Las Panteras no lograron la plaza olímpica en el Sudamericano

En un estadio repleto en Río, Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano y cayó 3-0, con parciales de 26-24, 25-19 y 25-16. Así, Las Panteras cerraron su 2026 con la clasificación al Mundial y Juegos Panamericanos 2027. Bianca Cugno, Candelaria Herrera y Agostina Pelozo, en el equipo ideal.

En el comienzo del partido, Argentina sorprendió a Brasil y en buen nivel en ataque y contra sacó ventaja de 13-9 con Cugno, Rodríguez y Farriol protagonistas. No obstante, para las brasileñas creció la figura de Ana Cristina y Luzia para darlo vuelta 18-16. El desenlace fue con errores de ambos para el 24-24, pero finalmente dos bloqueos le dieron el set a Brasil 26-24.

Brasil se consagró campeón y aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el segundo parcial, Las Panteras empezaron en buen nivel y con Bertolino como destacada, se adelantaron 8-6. No obstante, Brasil aprovechó errores y encontró respuestas en Tainara para darlo vuelta 14-9. A pesar de que la Selección se arrimó 16-17, Gabi fue importante para despegar a su equipo 20-16 y finalmente un ace selló el 25-19.

En el tercer set, Brasil recuperó una desventaja inicial de 2-5 y lo dio vuelta 11-8 con un mejor trabajo en bloqueo y ataque. Diana y Bergmann fueron protagonistas en el 17-12 y con un equipo brasilero más efectivo en su juego y bien en bloqueo, llegó a la definición arriba 20-13. En el desenlace, la historia no varió y Brasil festejó el título por 25-16.

Argentina: Victoria Mayer (1), Blanca Cugno (16), Candelaria Herrera (1), Bianca Farriol (7), Elina Rodríguez (10), Bianca Bertolino (10), Agustina Pelozo (L). Ingresaron: Bednarek, Victoria Caballero, Daniela Bulaich, Melany Detzel, Nicole Pérez. Bianca Cugno fue la máxima anotadora del partido y del torneo.