Gran expectativa por el debut de Las Leonas en los Juegos Suramericanos en Santa Fe

La nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey será testigo del debut del seleccionado argentino Las Leonas, con siete campeonas del mundo, frente a Paraguay en el inicio de los Juegos Odesur.

El fixture se pone en marcha en Santa Fe 2026 y el seleccionado nacional sale a jugar con el objetivo bien claro. Las dirigidas por Juan Martín López hacen este lunes su presentación oficial en los Juegos Odesur, listas para defender la camiseta y dar el primer paso firme en busca de la medalla dorada. Siete leonas campeonas del mundo en Países Bajos y Bélgica 2026 formarán parte del equipo que disputará los XIII Juegos Suramericanos que se realizarán en Santa Fe entre el 13 y el 22 de septiembre.

Los torneos femenino y masculino tendrán el mismo sistema de disputa. Cinco seleccionados integrarán una zona única y se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda. Cada triunfo entregará tres puntos, el empate otorgará uno y la derrota no sumará unidades.

Una vez completada la fase inicial, los dos primeros disputarán el partido por la medalla de oro. El tercero y el cuarto jugarán por el bronce, mientras que el equipo ubicado en la quinta posición finalizará su participación. No habrá semifinales. En el torneo femenino participarán Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

En el plantel femenino hay siete jugadoras que se consagraron campeonas del mundo en Países Bajos y Bélgica 2026. Sofía Cairo, Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Emma Knobl, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra. El resto del plantel está integrado por leonas que han participado de las fechas de la FIH Pro League y que jugaron la Copa América, donde se ganó la medalla de oro. Así aparecen Sol Pagella, Daiana Pacheco, Pilar Palacio y Chiara Ambrosini.

Milagros Alastra, la mendocina que brilla en Las Leonas será clave ante Paraguay en la capital provincial.

También jugarán Mercedes Artola, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Lourdes y Pilar Pisthon, Sol Guignet. Mientras que Paula Santamarina y Ana Dodorico viajarán en condición de reservas. El fixture estableció que la selección femenina de hockey sobre césped jugará su segundo partido el martes 15 de septiembre a las 14 con Uruguay, el viernes 18 a las 12 con Chile y el domingo 20 a las 14 con Perú.

Un dato no menor es que Sofía Cairó, jugadora formada en el Club Mariano Moreno de Buenos Aires, fue la abanderada de la delegación Argentina en la ceremonia de apertura concretada en la noche del sábado en el Monumento Nacional a la Bandera. "Es un gusto muy grande estar en Santa Fe, venir de salir campeonas del mundo, pero ya estamos enfocadas en este nuevo desafío. Apuntamos a quedarnos con el oro, pero tenemos que ser responsables y saber que hay que ir partido a partido. Primero será Paraguay y después pensaremos en la medalla".

El equipo femenino realizó el estreno oficial de la cancha de hockey de la Asociación Santafesina el pasado viernes por la noche en un entrenamiento conjunto al seleccionado superior de Santa Fe que se prepara para afrontar las competencias federales. En la oportunidad, el presidente Patricio López resaltó la importancia de contar con la nueva superficie y el seleccionado nacional.

Dicha presentación para la albiceleste representó un valioso rodaje para sumar ritmo con vistas a los Juegos Suramericanos. Asimismo, el encuentro sirvió para que las mundialistas se acoplen de la mejor manera a la propuesta táctica del cuerpo técnico. Será una buena oportunidad para ver en acción al seleccion nacional en la capital provincial y con un escenario acorde al gran evento.

-El fixture de Las Leonas en Santa Fe:

Lunes 14 de septiembre. 10,Argentina vs. Paraguay

Martes 15 de septiembre. 14, Uruguay vs. Argentina

Viernes 18 de septiembre. 12, Argentina vs. Chile

Domingo 20 de septiembre. 14, Argentina vs. Perú