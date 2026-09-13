Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Rosario Central cortó la mala racha con un triunfazo ante Tigre en Victoria

Ángel Di María convirtió de penal para darle un nuevo triunfo a Rosario Central, ante Tigre, en Victoria, y escalar posiciones tanto en su grupo como en la tabla anual.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 18:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Rosario Central cortó la mala racha con un triunfazo ante Tigre en Victoria

La Capital

A Rosario Central no le sobró nada, pero consiguió un vital triunfo este domingo por 1-0 como visitante ante Tigre en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

E delantero campeón con la Selección Argentina Ángel Di María convirtió de penal, a los 15 minutos del segundo tiempo, el único tanto del encuentro que le dio la victoria al “Canalla”.

Con este resultado, el elenco rosarino alcanzó momentáneamente la cuarta posición de la Zona B con 15 puntos y se ubicó en la quinta plaza de la tabla anual con 43, en puestos de Copa Sudamericana, mientras que el cuadro de Victoria quedó en el noveno puesto del grupo con 12 unidades.

El “Fideo” Di María se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y destrabó un partido que estaba siendo complicado para el combinado comandado por el entrenador Jorge Almirón. De esta manera, Rosario Central sumó un nuevo triunfo y acaricia disputar competencias internacionales el año próximo.

Lo que viene para Central y Tigre

Lo próximo para el conjunto azul y amarillo será recibir el domingo 20 de septiembre a Argentinos Juniors desde las 17:00. En tanto, Tigre visitará Liniers para medirse ante Vélez, el mismo día a partir de las 21:30.

Rosario Central Tigre Victoria
Noticias relacionadas
moron alcanzo a ferro y es lider de la zona a: asi quedo la pelea que mira colon

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

torneo super 8: sanjustino fue campeon y aseguro su boleto a la liga federal 2027

Torneo Súper 8: Sanjustino fue campeón y aseguró su boletó a la Liga Federal 2027

belgrano lo empato en el final y le impidio trepar a la cima a sarmiento en junin

Belgrano lo empató en el final y le impidió trepar a la cima a Sarmiento en Junín

Las Panteras perdieron con Brasil en Río de Janeiro.

Las Panteras no pudieron con Brasil en el cierre del Sudamericano

Lo último

Argentina ganó su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina ganó su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

Torneo Súper 8: Sanjustino fue campeón y aseguró su boletó a la Liga Federal 2027

Torneo Súper 8: Sanjustino fue campeón y aseguró su boletó a la Liga Federal 2027

Último Momento
Argentina ganó su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina ganó su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

Torneo Súper 8: Sanjustino fue campeón y aseguró su boletó a la Liga Federal 2027

Torneo Súper 8: Sanjustino fue campeón y aseguró su boletó a la Liga Federal 2027

Delfino no se rinde pese al derrumbe de Colón: Lo vamos a encontrar

Delfino no se rinde pese al derrumbe de Colón: "Lo vamos a encontrar"

Rasmussen no esquivó la crisis de Colón: Tenemos que salir rápidamente de esto

Rasmussen no esquivó la crisis de Colón: "Tenemos que salir rápidamente de esto"

Ovación
José Alonso, durísimo contra el arbitraje: Esto ya es impertinente, Colón fue muy perjudicado

José Alonso, durísimo contra el arbitraje: "Esto ya es impertinente, Colón fue muy perjudicado"

El insólito penal que perjudicó a Colón y cambió una jugada clave ante Godoy Cruz

El insólito penal que perjudicó a Colón y cambió una jugada clave ante Godoy Cruz

Rasmussen no esquivó la crisis de Colón: Tenemos que salir rápidamente de esto

Rasmussen no esquivó la crisis de Colón: "Tenemos que salir rápidamente de esto"

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe