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Belgrano lo empató en el final y le impidió trepar a la cima a Sarmiento en Junín

El elenco verde empató 1-1 frente al “Pirata” y alcanzó el tercer puesto de la Zona B del campeonato local con 16 puntos.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 18:21hs
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Belgrano lo empató en el final y le impidió trepar a la cima a Sarmiento en Junín

Sarmiento no pudo sostener la ventaja y concedió la igualdad 1-1 sobre el final del encuentro ante Belgrano, disputado este domingo en el estadio Eva Perón de Junín, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto verde abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo con un gol del delantero paraguayo Junior Marabel, mientras que Lucas Passerini empató el partido desde el punto penal a los 55’ del complemento.

Tras la agónica repartija de puntos, los comandados por Facundo Sava no pudieron alcanzar la cima de la Zona B del campeonato local y quedaron en la tercera plaza con 16 puntos. En tanto, el cuadro cordobés se ubicó sexto con 13 unidades.

Marabel, imparable en Sarmiento que se quedó con las ganas ante Belgrano

Un duelo parejo tuvo la primera modificación del resultado de la mano de Marabel, quien se hizo cargo de un penal. El atacante de 28 años pateó, pero el arquero rival Thiago Cardozo se estiró para tapar el disparo. Sin embargo, el rebote cayó a favor del futbolista de Sarmiento y solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

El combinado de Junín acariciaba la punta del Grupo B y parecía que se quedaría con el triunfo en condición de local, hasta que Passerini puso las tablas en el marcador a los 10 minutos del tiempo de descuento y apagó la alegría del “Verdolaga”.

Ahora, Sarmiento visitará a Racing el viernes 18 de septiembre desde las 21:15. En tanto, Belgrano recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 20 del mismo mes, a partir de las 19:15.

Belgrano Sarmiento Junín
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