El Senasa aprobó la modificación del plan de vacunación contra la fiebre aftosa

Según el Gobierno la medida ahorrará USD 25 millones: en la segunda campaña de vacunación de 2026 no inocularán vaquillonas, novillos, novillitos y toritos

12 de septiembre 2025 · 11:23hs
El Senasa aprobó una modificación en el plan de vacunación contra la fiebre aftosa que entrará en vigencia en 2026. En este sentido, la nueva Resolución N.º 711/2025 publicado en el Boletín Oficial establece que en la segunda campaña de vacunación del 2026 se dejarán de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos.

Esto implicará para el sector productivo un ahorro cercano a 14 millones de dosis y de aproximadamente 22 millones de dólares.

Asimismo, los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña, debiendo vacunar solo en la segunda. Esta decisión permitirá una disminución de casi 2 millones de dosis, con un ahorro estimado de 3 millones de dólares.

Como resumen, esta medida generará una reducción de 16 millones en dosis de la vacuna antiaftosa, lo que implica un ahorro estimado total para los productores de 25 millones de dólares sin comprometer la sanidad animal ni el comercio internacional. Además, otros beneficios adicionales serán un menor estrés para los animales que evita disminución de peso, pérdida reproductiva, movimientos y también una reducción de mermas en los frigoríficos.

El ministro Luis Caputo posteó en X sobre la vacunación

“Seguimos trabajando para bajar el costo de la producción en el campo”, destacó el comienzo de un mensaje en X del ministro Luis Caputo.

En el posteo anunció que a partir de una Resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que se publicó en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que va a generar, según el ministro, un ahorro de unos 25 millones de dólares.

“La medida establece que en la segunda campaña de vacunación del 2026 se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria. Esta iniciativa implicará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares”, escribió Caputo.

“Están en línea con lo que veníamos pidiendo: una reorganización con el tema de la vacunación, por suerte está pasando”, le dijo a Infobae Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Según el sitio especializado Valor Carne, se trata de un cambio esperado por el sector.

Caputo continuó detallando la medida asegurando que los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación. “Esta decisión permitirá una disminución de casi 2 millones de dosis, con un ahorro estimado de 3 millones de dólares para el sector productivo. En resumen, este conjunto de medidas generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional, lo que implica un ahorro estimado total para los productores de 25 millones de dólares”, explicó.

