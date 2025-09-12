Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Por la fecha 15 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby recibirá a CRAI en un clásico especial a jugarse en Sauce Viejo

Los clásicos son siempre especiales. No importa como llegan, ni quien ganó el derby anterior. Tampoco interesa el presente de ambos en la competición. Pero este será un clásico más que especial. Santa Fe RC y CRAI se enfrentarán este sábado, a las 16, por la fecha 15 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

Ha sido un año duro y complicado para el rugby santafesino, pero principalmente para Santa Fe Rugby y CRAI. Ambas entidades sufrieron la pérdida en esta temporada de dos de jóvenes jugadores juveniles. En el caso de los Tricolores, a Salvador Passadore, y de Gerónimo Fernández Bobbio, por el lado de los Gitanos.

Dos integrantes de planteles juveniles de los dos clubes de nuestra capital. Muy jóvenes, en diferentes circunstancias, pero que han dejado un profundo dolor en ambas instituciones, ni hablar en sus familiares y amigos. Por todo esto es que sin dudas, se trata de un derby especial, y para lo cual habrá un momento que se llevará a cabo minutos antes del kick off.

Antes de comenzar el partido en el predio de Sauce Viejo, Santa Fe Rugby hará entrega de una camiseta de Salvador Passaodore a los amigos del CRAI, y los Gitanos, harán lo propio con la de Gerónimo Fernández Bobbio. Un momento que será especial para todos.

REgional del Litoral El Regional del Litoral se paraliza con el clásico entre Santa RC y CRAI.

Formaciones confirmadas para el Clásico entre Santa RC y CRAI

Santa Fe RC: 1. Francisco Duranda, 2. José Milesi y 3. Gonzalo del Pazo; 4. Agustín Trossero y 5. Guillermo Botta; 6. Andoni Alzugaray, 7. Augusto Gorla y 8. Tomás Longo; 9. Santiago Quirelli (C) y 10. Francisco Avalos; 11. Juan I. Gonzales, 12. Santiago Gorla, 13. Tomas Kerz, 14. Agustín Foradini; 15. Santiago Mendicino. HC: Pedro Benet.

CRAI: 1. Joaquín Berón, 2. Enzo Abraham y 3. Ramiro Ibáñez; 4. Ignacio Parodi y 5. Juan M. Mufarrege; 6. Tomás Schinner, 7. Juan Sánchez y 8. Manuel Bernstein; 9. Alejandro Molinas y 10. Ramiro Del Sastre; 11. Mateo Fauda, 12. Augusto Giménez, 13. Mariano Torres Jozami, 14. Iñaki Carreras, 15. Facundo Beltramino. HC: Juan M. Fernández.

Primera: 16 hs, árbitro Fernando De Feo

Reserva: 14.15, árbitro Fabián Prats

Pre-reserva: 12.30, árbitro Federico González

4° equipo: 10.45, árbitro Exequiel Adrover

Más actividad en el Regional del Litoral

-Top 9 - Fecha 15

Estudiantes vs. Rowing (Juan Moyano)

Duendes vs. Jockey VT (Carlos Poggi)

Gimnasia (R) vs. Jockey (R) (Federico Longobardi)

Libre: Old Resian

-Posiciones: Jockey (R) 55; Estudiantes 46, Duendes 38, Gimnasia y Esgrima 37, Santa Fe Rugby 32, Old Resian y Rowing 30, CRAI 23, Jockey de Venado Tuerto 4.

-Segunda división - fecha 15

Alma Juniors vs. Uni SFe (Mateo Ciaccio)

Logaritmo vs. Gimnasia de Pergaamino (Lucas Palacios)

Provincial vs. Uni Rosario (Bruno Masetti)

CRAR vs. Tilcara (Emilio Traverso)

-Posiciones: Uni de Rosario 61, Tilcara 48, Caranchos 41, Alma Juniors 40, Provincial 28, CRAR 24, Logaritmo 21, Universitario de Santa Fe 18, Gimnasia de Pergamino 13.

-Tercera División- fecha 13

Cha Roga vs. Querandí RC (Javier Villalba)

Los Pampas (R) vs. La Salle Jobson (Franco Intilangelo)

Brown de San Vicente vs. Regatas & Belgrano de San Nicolás (postergado)

Libre: CUCU

-Posiciones: La Salle Jobson 50, Los Pampas 31, Cha Roga 28, Brown de San Vicente 25, Querandí RC 22, Regatas y Belgrano de San Nicolás 16, CUCU 15.