Uno Santa Fe | Ovación | Regional del Litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Por la fecha 15 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby recibirá a CRAI en un clásico especial a jugarse en Sauce Viejo

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2025 · 17:39hs
Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Los clásicos son siempre especiales. No importa como llegan, ni quien ganó el derby anterior. Tampoco interesa el presente de ambos en la competición. Pero este será un clásico más que especial. Santa Fe RC y CRAI se enfrentarán este sábado, a las 16, por la fecha 15 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

Ha sido un año duro y complicado para el rugby santafesino, pero principalmente para Santa Fe Rugby y CRAI. Ambas entidades sufrieron la pérdida en esta temporada de dos de jóvenes jugadores juveniles. En el caso de los Tricolores, a Salvador Passadore, y de Gerónimo Fernández Bobbio, por el lado de los Gitanos.

Dos integrantes de planteles juveniles de los dos clubes de nuestra capital. Muy jóvenes, en diferentes circunstancias, pero que han dejado un profundo dolor en ambas instituciones, ni hablar en sus familiares y amigos. Por todo esto es que sin dudas, se trata de un derby especial, y para lo cual habrá un momento que se llevará a cabo minutos antes del kick off.

Antes de comenzar el partido en el predio de Sauce Viejo, Santa Fe Rugby hará entrega de una camiseta de Salvador Passaodore a los amigos del CRAI, y los Gitanos, harán lo propio con la de Gerónimo Fernández Bobbio. Un momento que será especial para todos.

REgional del Litoral
El Regional del Litoral se paraliza con el clásico entre Santa RC y CRAI.

El Regional del Litoral se paraliza con el clásico entre Santa RC y CRAI.

Formaciones confirmadas para el Clásico entre Santa RC y CRAI

Santa Fe RC: 1. Francisco Duranda, 2. José Milesi y 3. Gonzalo del Pazo; 4. Agustín Trossero y 5. Guillermo Botta; 6. Andoni Alzugaray, 7. Augusto Gorla y 8. Tomás Longo; 9. Santiago Quirelli (C) y 10. Francisco Avalos; 11. Juan I. Gonzales, 12. Santiago Gorla, 13. Tomas Kerz, 14. Agustín Foradini; 15. Santiago Mendicino. HC: Pedro Benet.

CRAI: 1. Joaquín Berón, 2. Enzo Abraham y 3. Ramiro Ibáñez; 4. Ignacio Parodi y 5. Juan M. Mufarrege; 6. Tomás Schinner, 7. Juan Sánchez y 8. Manuel Bernstein; 9. Alejandro Molinas y 10. Ramiro Del Sastre; 11. Mateo Fauda, 12. Augusto Giménez, 13. Mariano Torres Jozami, 14. Iñaki Carreras, 15. Facundo Beltramino. HC: Juan M. Fernández.

Primera: 16 hs, árbitro Fernando De Feo

Reserva: 14.15, árbitro Fabián Prats

Pre-reserva: 12.30, árbitro Federico González

4° equipo: 10.45, árbitro Exequiel Adrover

Más actividad en el Regional del Litoral

-Top 9 - Fecha 15

Estudiantes vs. Rowing (Juan Moyano)

Duendes vs. Jockey VT (Carlos Poggi)

Gimnasia (R) vs. Jockey (R) (Federico Longobardi)

Libre: Old Resian

-Posiciones: Jockey (R) 55; Estudiantes 46, Duendes 38, Gimnasia y Esgrima 37, Santa Fe Rugby 32, Old Resian y Rowing 30, CRAI 23, Jockey de Venado Tuerto 4.

-Segunda división - fecha 15

Alma Juniors vs. Uni SFe (Mateo Ciaccio)

Logaritmo vs. Gimnasia de Pergaamino (Lucas Palacios)

Provincial vs. Uni Rosario (Bruno Masetti)

CRAR vs. Tilcara (Emilio Traverso)

-Posiciones: Uni de Rosario 61, Tilcara 48, Caranchos 41, Alma Juniors 40, Provincial 28, CRAR 24, Logaritmo 21, Universitario de Santa Fe 18, Gimnasia de Pergamino 13.

-Tercera División- fecha 13

Cha Roga vs. Querandí RC (Javier Villalba)

Los Pampas (R) vs. La Salle Jobson (Franco Intilangelo)

Brown de San Vicente vs. Regatas & Belgrano de San Nicolás (postergado)

Libre: CUCU

-Posiciones: La Salle Jobson 50, Los Pampas 31, Cha Roga 28, Brown de San Vicente 25, Querandí RC 22, Regatas y Belgrano de San Nicolás 16, CUCU 15.

Regional del Litoral CRAI Santa Fe RC
Noticias relacionadas
river se aseguro la continuidad de giuliano galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

¿a seguir a colon por radio? dudas en el streaming para el partido entre talleres (re)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

jadar 2025: la costanera de santa fe vibro en todos sus puntos con el triatlon

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

Newells consiguió un gran triunfo frente a Colón en barrio Roma.

Comenzó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti de Liga

Lo último

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Último Momento
Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Ovación
Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional