¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

Si bien se especulaba con que el volante de Colón Christian Bernardi estaba descartado, existe una pequeña chance de que pueda ser tenido en cuenta

Christian Bernardi tiene una pequeña chance de ser tenido en cuenta por el DT de Colón.

El último partido que Christian Bernardi jugó con la camiseta de Colón fue el 10 de agosto, en la derrota del Sabalero como local ante Agropecuario por 1-0.

Ese día ingresó desde el banco a los 42' del primer tiempo suplantando a Leandro Gaitán. Luego de ese partido, sufrió una luxación en el hombro que le impidió estar en los próximos cuatro partidos.

Y cuando se especulaba con que recién podría reaparecer en los últimos dos partidos del campeonato, en las últimas horas la información indica que el volante cordobés tendría una pequeña chance de viajar con el plantel.

Se menciona que Bernardi podría utilizar una hombrera para inmovilizar la zona y en consecuencia ser exigido para saber cómo responde.

En caso de que el jugador no experimente dolor ni molestia, tendría alguna chance de poder viajar y ocupar un lugar en el banco de relevos.

De todos modos, no está confirmado y dependerá si consiguen esa hombrera y ver si no le genera algún impedimento para jugar de manera normal.

Así las cosas, por el momento se trata de una pequeña posibilidad. Pero en las próximas se terminará de definir la cuestión y ver si Bernardi está a disposición o si tendrá que seguir esperando.