Monteverde cruzó a Pullaro por sus declaraciones sobre el kirchnerismo y cuestionó su "coherencia política"

El convencional Juan Monteverde respondió a las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro, quien afirmó que el kirchnerismo “no vuelve nunca más” al gobierno nacional. "Va para va para donde sopla el viento", apuntó.

12 de septiembre 2025 · 18:00hs
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó días atrás que el ciclo político del kirchnerismo en Argentina “ya terminó” y descartó un eventual regreso de ese espacio al poder nacional. Señaló que figuras como Axel Kicillof se identifican como kirchneristas, pero que “la gente ya dio vuelta la página”.

En respuesta, el concejal Juan Monteverde cuestionó la coherencia de Pullaro y sostuvo que la ciudadanía “no perdona una veleta política, que va para donde sopla el viento”, recordando que el gobernador habría apoyado durante dos años a Milei, garantizándole votos en el Congreso que, según Monteverde, perjudicaron a universidades, personas con discapacidad y jubilados.

Monteverde agregó que la reacción de Pullaro tras la derrota del gobierno nacional en Buenos Aires fue inmediata: “Al día siguiente, no esperó ni 24 horas para empezar a disfrazarse de opositor. De esas contradicciones, de ese oportunismo político, también está hecha la crisis de representación que vivimos”.

El concejal concluyó que la gente premiará la coherencia política y aseguró que, en ese contexto, Fuerza Patria tendrá una gran elección en Santa Fe.

El cruce evidencia las tensiones dentro del escenario político provincial y anticipa un debate intenso de cara a las próximas elecciones, donde la coherencia y la estrategia política serán observadas de cerca por la ciudadanía.

"El kirchnerismo no vuelve nunca más", dijo Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que el ciclo político del kirchnerismo en Argentina “ya terminó” y descartó un eventual regreso de ese espacio al poder nacional. Lo hizo en declaraciones a RTS, el canal público de radio y televisión de la provincia, en el marco de una entrevista en la que también analizó el escenario político y la reciente reforma constitucional santafesina.

El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno en la República Argentina. La gente ya dio vuelta la página. Ellos van a estar envalentonados, contentos con (Axel) Kicillof que le fue bien, pero el kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional”, expresó el mandatario provincial.

Consultado sobre la filiación política del gobernador bonaerense, Pullaro fue categórico: “No lo digo yo, lo dice él. Kicillof dice que es kirchnerista”. En la misma línea, mencionó al concejal rosarino Juan Monteverde, a quien también identificó dentro de ese espacio. “Es como que digan que Monteverde no es kirchnerista. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Ellos se reivindican kirchneristas”, añadió.

