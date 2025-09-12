Este viernes, Santa Fe vive un momento histórico con la jura de su nueva Constitución, un proceso que no se realizaba desde hace más de seis décadas.

En VIVO: se realiza la Jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe

El acto comenzó a las 17 horas en el recinto de la Legislatura provincial , donde los convencionales constituyentes y autoridades prestaron juramento desde sus bancas.

Posteriormente, la ceremonia se trasladará a la explanada exterior , donde se realizará la toma de juramento de las cabezas de los tres poderes del Estado y la firma simbólica del “ ejemplar cero ” de la nueva Constitución.

Según explicó Mauricio Rubino, director de Ceremonial y Protocolo de la Cámara de Diputados de Santa Fe, más de 60 personas trabajaron en la organización del evento, coordinando sonido, ubicación de invitados y logística general.

Se esperaba la asistencia de alrededor de 2.000 personas, incluyendo representantes de asociaciones, colaboradores del proceso de reforma y público general.

El evento público cuenta con vallado abierto, baños químicos y sillas adicionales para garantizar la seguridad y comodidad de los presentes.

El texto completo de la nueva Constitución de Santa Fe