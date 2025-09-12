El acto comenzó a las 17 horas en el recinto de la Legislatura provincial, donde los convencionales constituyentes y autoridades prestaron juramento desde sus bancas.
En VIVO: se realiza la jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe
Este viernes, Santa Fe vive un momento histórico con la jura de su nueva Constitución, un proceso que no se realizaba desde hace más de seis décadas.
Posteriormente, la ceremonia se trasladará a la explanada exterior, donde se realizará la toma de juramento de las cabezas de los tres poderes del Estado y la firma simbólica del “ejemplar cero” de la nueva Constitución.
Según explicó Mauricio Rubino, director de Ceremonial y Protocolo de la Cámara de Diputados de Santa Fe, más de 60 personas trabajaron en la organización del evento, coordinando sonido, ubicación de invitados y logística general.
Se esperaba la asistencia de alrededor de 2.000 personas, incluyendo representantes de asociaciones, colaboradores del proceso de reforma y público general.
El evento público cuenta con vallado abierto, baños químicos y sillas adicionales para garantizar la seguridad y comodidad de los presentes.