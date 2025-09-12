Uno Santa Fe | Ovación | jadar

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

Los Juegos Jadar tuvieron adrenalina dentro y fuera de la Laguna Setúbal para el triatlón. Acá, todos los detalles del viernes en Santa Fe

12 de septiembre 2025 · 17:53hs
Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

En la cuarta jornada de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025, la subsede Santa Fe vivió picos de adrenalina con el triatlón. Atletas de distintos puntos del país realizaron 750 metros de natación en las aguas de la Laguna Setúbal, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo. Con todos estos condimentos, la carrera inició en la laguna, pasó por el faro de la Costanera Oeste y finalizó en la Este.

Con un interesante marco de público que contó con presencia de provincias como Mendoza, Chubut, Córdoba, entre otras, la costanera santafesina presenció una competencia con atletas de nivel olímpico. Tal es el caso de Romina Biagioli, oriunda de Córdoba, quien participó en Tokio 2020 y París 2024, y se consagró campeona nacional de triatlón en Jadar 2025. Al podio lo completaron María Candela Miranda Vázquez, representante de Chubut, quien se quedó con la medalla de plata, y la mendocina María Emilia Vargas, quien se hizo con la presea de bronce.

“Hoy fue una distancia sprint, bastante rápida y explosiva para el período en el que estoy. Me sentí muy bien, estoy en un momento estable de mi carrera porque venía de muchas lesiones, pero desde el año pasado superé esa etapa. Estoy muy contenta de cómo me sentí hoy”, expresó la cordobesa.

image

Con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos 2026, los cuales también se disputarán en la ciudad de Santa Fe, Biagioli explicó por qué eligió competir en los Jadar: “Me parecía un buen momento para testear el circuito en el que ya había competido en 2018 en distancia olímpica. Era ahora o nunca, porque el año que viene quiero volver a buscar un buen resultado. Además, vine para representar a Córdoba y a la Asociación Cordobesa de Triatlón, la cual está trabajando muy bien”, cerró.

Cerca de las 10, los varones se alistaron en el ingreso al agua para comenzar con el mismo circuito. Si bien las distancias fueron las mismas, la categoría masculina tomó más velocidad. En primer lugar llegó el joven sanjuanino Thomas Castañeda, quien logró la primera medalla para su provincia. En diálogo con la prensa comentó: “Entreno desde los 9 años, ya llevo 12 haciendo este deporte y la exigencia que me pongo día a día ha dado resultado. El circuito estuvo bueno, muy entretenido porque hubo muchas vueltas y eso me gustó un montón”.

Instantes más tarde, Martín Reynoso, de la provincia de Buenos Aires, cruzó la línea de meta y se quedó con el segundo lugar. Al podio lo terminó de completar el cordobés Fabricio Pavoni.

image

Santa Fe sumó otra medalla en los Juegos Jadar

En la competencia de triatlón masculino, la ciudad de Santa Fe contó con la participación de Bautista Arbizu, atleta que lleva una década dedicada a dicha disciplina y que terminó en cuarto lugar. Sin embargo, Arbizu se colgó la medalla de bronce al lograr el tercer mejor tiempo en parejas junto a su compañero de delegación Santiago De Guio. “Hace 10 años que entreno este deporte y estoy muy contento por haber podido competir en mi ciudad. Esto ayudó a que mi familia y amigos estén presentes, la verdad que el apoyo se siente mucho más”, expresó el santafesino.

En esta categoría, la provincia de Buenos Aires se quedó con el oro gracias a los tiempos de Martín Reynoso y Santino Calderón Lucoratolo, mientras que Córdoba se subió al segundo puesto por las marcas de Fabricio Pavoni y Enzo Barraza.

Por otro lado, en la división femenina quedó premiada de la siguiente manera: la dupla cordobesa de Romina Biagioli y Ana Paula Brower logró el oro; el dúo bonaerense de Brenda Rosso y Lucía Merlo se quedó con la medalla de plata; y las mendocinas Emilia Vargas y Guadalupe Ghiretti se colgaron el bronce.

jadar Santa Fe Triatlón
Noticias relacionadas
poletti: los jadar son un gran desafio y una gran alegria

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

los jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

jadar 2025: el remo ya se instalo en la laguna setubal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

 La Municipalidad de Santa Fe convoca a voluntarios para los Jadar 2025.

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Lo último

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Último Momento
Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Ovación
Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional