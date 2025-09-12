Uno Santa Fe | Los Pumas

Rugby Championship: Los Pumas van por la revancha ante los Wallabies

Los Pumas jugarán este sábado, desde la 1 de la mañana, ante Australia en una nueva presentación por el Rugby Championship

12 de septiembre 2025 · 17:23hs
Los Pumas intentarán este sábado por la madrugada tener revancha ante Australia tras la derrota por 28 a 24 que sufrieron en Townsville, en uno de los encuentros por la cuarta fecha del Rugby Championship. El partido se jugará desde la 1 (hora argentina) en el Allianz Stadium de Sidney y será televisado por las señales ESPN y Disney +.

El head coach del elenco albiceleste, Felipe Contepomi, dispuso tres cambios en la formación titular y consideró que sus dirigidos “deben mejorar” si pretenden alcanzar un triunfo ante Los Wallabies. Las modificaciones del encuentro en el lado argentino serán con: Guido Petti por Franco Molina, Joaquín Oviedo por Pablo Matera y Rodrigo Isgró por Bautista Delguy.

El XV inicial que presentarán Los Pumas

Mayco Vivas; Julián Montoya (Capitán); Joel Sclavi; Guido Petti; Pedro Rubiolo; Juan Martín González; Marcos Kremer; Joaquín Oviedo; Gonzalo García; Santiago Carreras; Mateo Carreras; Santiago Chocobares; Lucio Cinti; Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía.

En cuando a los suplentes, los jugadores que estarán a disposición del cuerpo técnico serán: Ignacio Ruiz; Boris Wenger; Francisco Coria Marchetti; Franco Molina; Pablo Matera ; Agustín Moyano; Justo Piccardo y Ignacio Mendy.

“Este es un torneo muy largo, tenemos jugadores que vienen entrenando de buena manera y esta rotación puede servirle al equipo. Esto no quiere decir que los que salen lo hayan hecho mal. Estoy muy conforme con todos”, expresó el entrenador en una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Sidney.

El seleccionado albiceleste visitará en el Allianz Stadium de Sídney a los Wallabies por la 4ª fecha del Championship.

Tras la derrota del sábado pasado en el primer compromiso de la serie, Contepomi se mostró crítico con el desempeño del equipo y aseguró que Australia que quedó con el triunfo “porque lo quiso ganar”. Por eso, en las horas previas a la revancha contra Los Wallabies, el entrenador subrayó: “Para ganar este partido tenemos que ser mejores”.

Por su parte, el head coach de Australia, Joe Schmidt, dispuso una serie de cambios para enfrentar a Los Pumas. El entrenador decidió el regreso al XV de Los Wallabies del octavo Harry Wilson, recuperado de una lesión que sufrió ante Sudáfrica y será designado como capitán.

Wilson había salido tras recibir un golpe en la victoria por 38 a 22 que los oceánicos lograron ante los Springbok, en la primera fecha del torneo de rugby más importante del hemisferio sur. De esta forma, Rob Valetini dejará su puesto como octavo del combinado de los Aussies y pasaría a desempeñarse como ala en la tercera línea del equipo.

Australia formaría con James Slipper, Billy Pollard, Taniela Tupou, Jeremy Williams, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson, Nic White, Tane Edmed, Corey Toole, Hunter Paisami, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, y Andrew Kellaway. Entre los suplentes estarán Josh Nasser, Angus Bell, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu.

