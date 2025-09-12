Uno Santa Fe | El País | UNL

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

El Consejo Superior de la UNL sostiene que el veto “es un ataque directo a la universidad pública, trabajadores, y estudiantes y al futuro de la Nación”

12 de septiembre 2025 · 08:32hs
El Consejo Superior de la UNL adhiere a la marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento universitario

El Consejo Superior de la UNL adhiere a la marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento universitario

Ante veto del Presidente de la Nación a la ley de financiamiento universitario (Ley 27.795) dispuesto en el día de ayer, el Consejo Superior de la UNL aprobó esta tarde una resolución que adhiere a la marcha federal impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.

rectorado unl.jpg
Actividad en Rectorado de la UNL previo a la marcha universitaria

Actividad en Rectorado de la UNL previo a la marcha universitaria

La marcha está prevista para coincidir con el tratamiento en el Congreso del rechazo al veto presidencial, y convoca a toda la ciudadanía a acompañar el legítimo reclamo bajo el lema: “La educación no es un gasto, es una inversión en soberanía y desarrollo para un futuro sustentable”.

En su artículo 2, la resolución aprobada insta al Congreso a que “defienda la educación pública, las paritarias de los trabajadores universitarios y las becas para los estudiantes, exigiendo que se revierta este veto injusto e irresponsable”.

Por último, en su artículo 3 exhorta al Congreso a sancionar una ley de presupuesto nacional para el año 2026, “condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de sus múltiples actividades académicas, de investigación y de extensión en todo el país”.

Fundamentos del Consejo de la UNL

El contundente texto aprobado por unanimidad en la sesión de esta tarde recuerda entre sus fundamentos que la ley en cuestión “fue debatida, votada y sancionada por el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar el sostenimiento de la educación pública”.

Asimismo, la resolución aprobada sostiene que el veto dispuesto por el Poder Ejecutivo, enmarcado en la continuidad de una gestión que por segundo año consecutivo administra el país sin una ley de presupuesto nacional, “constituye un acto de absoluta irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro de la Nación” y que sin presupuesto, “no hay plan, no hay previsibilidad y no hay cómo exigir una rendición de cuentas. Es una decisión política que promueve el desorden institucional y el ajuste discrecional”.

"El veto deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno nacional"

Por último, el cuerpo expresó que el veto deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno nacional: “Negar la recomposición salarial que termine con la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes; rechazar la actualización de becas estudiantiles como el Progresar y Manuel Belgrano y frenar la inversión en ciencia, tecnología e infraestructura universitaria”.

UNL Marcha Federal financiamiento Universitario veto Universidades
Noticias relacionadas
Se anuncia una nueva marcha federal en defensa de la Universidad.

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

la alumna atrincherada en una escuela de mendoza entrego el arma despues de 5 horas

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma después de 5 horas

la tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

La tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

Ya deportaron de Estados Unidos a más de 300 argentinos

Llega el primer avión especial con argentinos deportados por el gobierno de Donald Trump

Lo último

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

Último Momento
Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

Ovación
Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Lanús buscará recuperarse jugando como local ante Independiente Rivadavia

Lanús buscará recuperarse jugando como local ante Independiente Rivadavia

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional