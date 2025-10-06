Uno Santa Fe | El País | José Luis Espert

En medio del escándalo, José Luis Espert renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto

El diputado presentó una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, para dejar la conducción del cuerpo que analiza el Presupuesto 2026. En su lugar, el oficialismo impulsa a Bertie Benegas Lynch

6 de octubre 2025 · 13:37hs
El diputado nacional José Luis Espert presentó este lunes su renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, en medio de la presión de la oposición tras el escándalo por su relación con el empresario Fred Machado, acusado por lavado de dinero y narcotráfico.

La decisión fue formalizada a través de una nota dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, con el objetivo de anticiparse a un posible desplazamiento en el recinto. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) busca así descomprimir la crisis y evitar que la oposición capitalice políticamente el episodio en la sesión especial convocada para este miércoles.

Según informó Infobae, el oficialismo ya definió que el reemplazante de Espert será el diputado Bertie Benegas Lynch, uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei dentro del bloque libertario. La decisión se terminará de formalizar este martes durante una reunión de la llamada “mesa política” de LLA, de la que participará Menem.

“La intención es resolver el cambio antes de la sesión y cerrar el tema. Es un trámite sencillo: Espert presenta su renuncia y se propone a Bertie en el cargo”, explicaron desde el oficialismo.

Desde la oposición, sin embargo, advirtieron que la sustitución no puede hacerse solo por nota. “No lo pueden correr sin una reunión de comisión. Las autoridades se votan, no se cambian por anuncio. Se lo vamos a aceptar, pero deben acordar cómo instrumentarlo”, remarcaron desde los bloques dialoguistas.

La renuncia de Espert a la comisión se suma a su baja como candidato a diputado nacional por Buenos Aires, decidida tras la difusión de documentos judiciales que revelaron el pago de 200 mil dólares por parte de Machado al economista. Con esta nueva salida, el oficialismo intenta dar por cerrado uno de los episodios más incómodos de su joven gestión legislativa.

