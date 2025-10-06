Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ignacio Lago, sincero tras un año terrorífico en Colón: "Me volvió a tocar jugar muy pronto"

El extremo Ignacio Lago dejó una frase reveladora tras un 2025 lejos de la expectativas en Colón. "Ahora proyecto recuperarme para volver mejor", dijo

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2025 · 15:24hs
Ignacio Lago, sincero tras un año terrorífico en Colón: Me volvió a tocar jugar muy pronto

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón cerró una temporada para el olvido en la Primera Nacional, en la que apenas logró asegurar la permanencia. Tras el triunfo ajustado ante CADU en el Brigadier López, Ignacio Lago fue uno de los pocos que tomó la palabra y dejó declaraciones tan sinceras como reveladoras sobre su actualidad.

• LEER MÁS: Sequía alarmante: el déficit goleador que marcó a Colón

El delantero volvió este año a las canchas después de recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla, pero admitió que nunca logró estar en plenitud: “Fue un año bastante duro. Me volvió a tocar jugar muy pronto, donde se alternó dolor y muchas cosas que pasaron en el medio".

Ignacio Lago 1
Lago desliz&oacute; que nunca estuvo a pleno en Col&oacute;n.

Lago deslizó que nunca estuvo a pleno en Colón.

Nacho Lago, sin filtro en Colón

Asimismo, agregó: "Por momentos estuve mejor y en otros peor. Fui encontrando sensaciones a medida que todo fue avanzando y creo que terminé bien”, confesó.

• LEER MÁS: Colón bajo presión: Alberto Espínola rechazó la propuesta de pago

Lago también habló de lo que viene en lo personal y para el club: “Ahora proyectar recuperarme bien y volver mejor. Ya desde la semana anterior le tocó participar a varios chicos y creo que no estaría mal ir formando. Desde ya, vendrá otra dirigencia o no, pero seguramente habrá un nuevo proyecto y habrá que amoldarse”, señaló.

• LEER MÁS: Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

El extremo, de 23 años, que fue apuesta del Sabalero tras su paso por Talleres, dejó en claro que más allá del doloroso recorrido de este 2025, su objetivo es reencontrar la mejor versión física y futbolística, en un Colón que también deberá rearmarse de cara al futuro tras una temporada de solo decepciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1975186485457408196&partner=&hide_thread=false

Colón Ignacio Lago Primera Nacional
Noticias relacionadas
En un partido muy flojo, el clásico finalizó igualado 0 a 0.

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

la dirigencia de colon avanza con mas rescisiones en un plantel que no rindio

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

la idea de medran en colon para intentar cerrar el ano con un triunfo ante cadu

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

amplio operativo de seguridad y cortes de transito por colon-cadu en el brigadier lopez

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Lo último

Unión, bajo presión: el embargo de Levinton complica la economía y los compromisos

Unión, bajo presión: el embargo de Levinton complica la economía y los compromisos

Comisión por fentanilo contaminado: convocan a especialistas y exponen un informe sobre la causa judicial

Comisión por fentanilo contaminado: convocan a especialistas y exponen un informe sobre la causa judicial

Proponen incorporar la Educación Financiera en las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe

Proponen incorporar la Educación Financiera en las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe

Último Momento
Unión, bajo presión: el embargo de Levinton complica la economía y los compromisos

Unión, bajo presión: el embargo de Levinton complica la economía y los compromisos

Comisión por fentanilo contaminado: convocan a especialistas y exponen un informe sobre la causa judicial

Comisión por fentanilo contaminado: convocan a especialistas y exponen un informe sobre la causa judicial

Proponen incorporar la Educación Financiera en las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe

Proponen incorporar la Educación Financiera en las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe

Manchester City tendría en la mira para el próximo mercado a Nahuel Molina

Manchester City tendría en la mira para el próximo mercado a Nahuel Molina

¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

Ovación
Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Sequía alarmante: el déficit goleador que marcó a Colón

Sequía alarmante: el déficit goleador que marcó a Colón

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario