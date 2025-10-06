Ignacio Lago, sincero tras un año terrorífico en Colón: "Me volvió a tocar jugar muy pronto"

El extremo Ignacio Lago dejó una frase reveladora tras un 2025 lejos de la expectativas en Colón. "Ahora proyecto recuperarme para volver mejor", dijo

Colón cerró una temporada para el olvido en la Primera Nacional , en la que apenas logró asegurar la permanencia. Tras el triunfo ajustado ante CADU en el Brigadier López, Ignacio Lago fue uno de los pocos que tomó la palabra y dejó declaraciones tan sinceras como reveladoras sobre su actualidad.

El delantero volvió este año a las canchas después de recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla, pero admitió que nunca logró estar en plenitud: “Fue un año bastante duro. Me volvió a tocar jugar muy pronto, donde se alternó dolor y muchas cosas que pasaron en el medio".

Nacho Lago, sin filtro en Colón

Asimismo, agregó: "Por momentos estuve mejor y en otros peor. Fui encontrando sensaciones a medida que todo fue avanzando y creo que terminé bien”, confesó.

Lago también habló de lo que viene en lo personal y para el club: “Ahora proyectar recuperarme bien y volver mejor. Ya desde la semana anterior le tocó participar a varios chicos y creo que no estaría mal ir formando. Desde ya, vendrá otra dirigencia o no, pero seguramente habrá un nuevo proyecto y habrá que amoldarse”, señaló.

El extremo, de 23 años, que fue apuesta del Sabalero tras su paso por Talleres, dejó en claro que más allá del doloroso recorrido de este 2025, su objetivo es reencontrar la mejor versión física y futbolística, en un Colón que también deberá rearmarse de cara al futuro tras una temporada de solo decepciones.