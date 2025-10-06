Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Ezequiel Medrán tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 pero su continuidad en Colón está condicionada. ¿Tiene chances de seguir?

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2025 · 08:57hs
Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

UNO / José Busiemi

La temporada 2025 dejó a Colón golpeado y con más incógnitas que certezas. En ese contexto, Ezequiel Medrán aparece en el centro de la escena de cara a lo que será el 2026, con un contrato que lo vincula hasta el 31 de diciembre de ese año, sin cláusulas de rescisión anticipada y sin charlas formales con la dirigencia sobre su futuro inmediato.

El mini ciclo de Colón, con poco y nada

En lo deportivo, el entrenador apenas pudo festejar una victoria, frente al CADU, en sus siete partidos dirigidos al frente del Sabalero. Más allá de ese triunfo, no consiguió revertir la curva descendente de un plantel que se vino a pique tras un arranque alentador de campeonato. Pero tampoco lo lograron sus predecesores, Andrés Yllana y Martín Minella, lo que deja en evidencia que la crisis excedió a los nombres.

LEER MÁS: Medrán: "Tengo contrato hasta 2026 con Colón y me encantaría seguir"

Medrán llegó con una etiqueta fuerte: era uno de los técnicos más buscados en el ascenso, luego de su gran trabajo en Gimnasia de Mendoza, club al que llevó hasta la final por el primer ascenso a Primera División en esta misma temporada.

Sin embargo, su paso por Colón no tuvo el mismo efecto: no potenció a jugadores, no consolidó una formación base y dejó un panorama cargado de dudas de cara a lo que viene.

El peso que fue perdiendo Medrán en Colón

Incluso en el plano político, varias agrupaciones que lo consideraban un candidato firme para sostener el proyecto ahora analizan con cautela su continuidad. Los resultados no lo acompañaron y el equipo nunca logró mostrar una identidad definida bajo su conducción.

LEER MÁS: Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

El contrato lo respalda, pero el contexto institucional y deportivo marca que la última palabra se jugará en otro terreno: el de las elecciones del 30 de noviembre. Allí se definirá no solo la conducción política del club, sino también el futuro de un entrenador que llegó con altas expectativas, pero que por ahora no logró hacer pie en Colón.

Colón Ezequiel Medrán contrato
Noticias relacionadas
medran mira a futuro: el plan del dt de colon tras el cierre de la temporada

Medrán mira a futuro: el plan del DT de Colón tras el cierre de la temporada

torneo promocional: se completo la fase regular y asoman los playoffs

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

bernardi, autocritico: colon necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos.

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

Lo último

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Último Momento
Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

El fin de semana que reafirmó a Colapinto dentro del proyecto Alpine

El fin de semana que reafirmó a Colapinto dentro del proyecto Alpine

En Boca sigue la preocupación por la salud de Miguel Russo

En Boca sigue la preocupación por la salud de Miguel Russo

Ovación
Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 A en CRAI

Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 "A" en CRAI

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario