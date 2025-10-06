Manchester City tendría en la mira para el próximo mercado a Nahuel Molina

Uno Santa Fe | Ovación | Manchester City

6 de octubre 2025 · 16:17hs
Faltan poco más de 8 meses para el Mundial 2026 y los jugadores de la Selección Argentina tienen bien en claro que hay un aspecto que Lionel Scaloni valora casi más que ninguna otra cosa: la continuidad. Más allá de dónde estén jugando, es importante que sumen minutos; quedar relegados en sus respectivos equipos puede ser letal. Manchester City tomó nota.

En ese sentido, un futbolista que suele ser una fija en las convocatorias para la Scaloneta, pero que en el último tiempo viene perdiendo mucho terreno en su actual club, podría tener una gran oportunidad en el próximo mercado de pases. Es que, según informaron medios españoles e ingleses este lunes, el Manchester City tendría en el radar a un campeón del mundo.

Manchester City tendría en la mira a un jugador de la Selección

Se trata de Nahuel Molina, que no está teniendo mucha consideración por parte del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. A esto se le suma que Pep Guardiola estaría buscando reforzar la banda derecha, y la versatilidad que demostró en reiteradas oportunidades el ex Boca y Udinese tanto en defensa como con su proyección ofensiva lo hacen un potencial fichaje muy atractivo.

Pensando en lo poco que queda para el Mundial, el defensor cordobés no vería con malos cambiar de aires para recuperar continuidad. Además, su contrato con el Colchonero finaliza en un año y medio, por lo que si el City pone una cifra convincente, podría llevárselo en el mercado de invierno (en el verano de Argentina).

De los 10 partidos que disputó el Atleti en la corriente temporada entre LaLiga y la Champions League, Molina jugó 7, a apenas 1 de ellos como titular, acumulando solo 152 minutos en total (algo más de 21 por encuentro). Desde su llegada en 2022, fueron un total de 142 juegos, en los que marcó 7 goles, dio 13 asistencias, recibió 15 amarillas y fue 2 veces expulsado.

