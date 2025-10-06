Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Si bien todavía queda un partido por disputarse de la fecha 11, entre equipos relegados, Unión ya sabe cómo quedó en las primeras posiciones.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Más allá del traspié sufrido frente a Aldosivi en el estadio 15 de Abril, Unión se mantiene en el lote de arriba de la Zona A del Torneo Clausura. El Tatengue se benefició de una serie de resultados que le permitieron conservar su lugar en el pelotón de punta, con 17 puntos.

El empate sin goles entre Defensa y Justicia y Tigre, sumado a la igualdad entre Estudiantes y Barracas Central, dejó a los cuatro equiAldopos con la misma cantidad de unidades (17). Sin embargo, la diferencia de gol ordenó la tabla: Boca primero con +10, Unión segundo con +5, Barracas tercero con +2 y Estudiantes cuarto con 0 .

LEER MÁS: Unión, golpeado en casa: ¿tropiezo aislado o realidad que preocupa?

El gran salto lo dio Boca, que con su contundente victoria 5-0 sobre Newell’s alcanzó la cima. Para Unión, el saldo fue positivo dentro de lo negativo: perdió en casa, pero sigue dependiendo de sí mismo y con chances de pelear mano a mano en un torneo muy parejo.

Así está la tabla del Grupo A:

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas

1-Boca Jrs. 17 11 18:8 10 4 5 2 V D E E V

2-Unión 17 11 15:10 5 4 5 2 D E E V V

3-Barracas 17 11 13:11 2 4 5 2 E E D E V

4-Estudiantes 17 11 12:12 0 5 2 4 E E V D D

5-Defensa 16 11 12:10 2 4 4 3 E V D D V

6-Tigre 16 11 10:8 2 4 4 3 E V V E D

7-Huracán 16 11 6:8 -2 4 4 3 V E D E E

8-Argentinos 15 11 12:8 4 4 3 4 E V V D D

9-Central Cba. 15 11 12:9 3 3 6 2 E D E D V

10-Belgrano 14 11 10:8 2 3 5 3 E E V E D

11-Banfield 14 11 9:14 -5 4 2 5 D E D V V

12-Racing 11 10 10:12 -2 3 2 5 E V V D D

13-Ind. Rivadavia 10 10 10:12 -2 2 4 4 E E D V E

14-Newell's 10 11 9:17 -8 2 4 5 D E D V D

15-Aldosivi 6 11 9:18 -9 1 3 7 V D D E V

LEER MÁS: El bajón de Unión obliga a Madelón y al plantel a reinventarse cuanto antes

La próxima fecha (12):